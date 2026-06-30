Underhållstekniker till Volvo Lastvagnar
Volvo Business Services Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-06-30
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Företagsbeskrivning:
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Arbetsbeskrivning:Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål? Då kan vi vara rätt för varann.
Brinner du för teknik, problemlösning och trivs med att arbeta i en utmanade miljö inom industrin? Nu söker vi på Volvo Lastvagnar – en av världens ledande tillverkare av tunga kommersiella fordon, underhållstekniker till vår fabrik i Tuve.
Vi söker dig som vill vara en del av ett dedikerat team som arbetar med smarta produktionsteknologier. Du gillar att arbeta självständigt och samtidigt vara en viktig del av ett team som jobbar mot gemensamma visioner. För att passa i rollen är du driven, tekniskt intresserad, nyfiken och vill arbeta i en roll med stort nätverk.
I din roll som underhållstekniker hos oss blir du en del av ett team på ca 8 underhållstekniker där du kommer att arbeta med säkerställande av driftsäkerhet på produktionsutrustning. I ett nära samarbete med andra avdelningar bedrivs förebyggande och avhjälpande underhåll på mekanisk och elektrisk utrustning. Du jobbar även med problemlösning och kommer att driva ombyggnads och förbättringsarbeten. I arbetet ingår också rapportering och uppdatering av uppgifter i berörda system.
Kvalifikationer för tjänsten:• Teknisk gymnasieutbildning eller högre med inriktning el/automation • Erfarenhet av mekaniskt och elektriskt underhållsarbete • B-körkort• Goda kunskaper i svenska och engelska• Kunskaper inom PLC-program tex S7/TIA (meriterande) • Truckkort (meriterande) • Kort för bom-saxlift (meriterande)
Om tjänsten: • Heltid• Tillsvidareanställning• 4 skift (Natt, Kväll, Dag, Ledig).
Inom Tuvefabriken arbetar vi aktivt med att öka mångfalden inom vår verksamhet. I våra arbetsgrupper vill vi därför ha en bra mix av personligheter, kön, i olika åldrar och med olika bakgrunder.
Låter detta intressant? Vi behöver din ansökan snarast och sista datum är torsdag 10 juli 2026.
Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Som en del av rekryteringsprocessen för denna tjänst kan en bakgrundskontroll samt ett alkohol- och drogtest komma att genomföras. Om detta blir aktuellt kommer du att informeras.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
Vem vi är och vad vi tror på
Vi är engagerade i att forma framtidens landskap för effektiva, säkra och hållbara transportlösningar. Att uppfylla vårt uppdrag skapar otaliga karriärmöjligheter för talanger inom gruppens ledande varumärken och enheter.
Att ansöka om detta jobb ger dig möjlighet att bli en del av Volvo Group. Varje dag kommer du att arbeta med några av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna inom vårt område för att kunna lämna vårt samhälle i bättre skick för nästa generation. Vi är passionerade om det vi gör och trivs med teamwork. Vi är nästan 100 000 människor förenade över hela världen av en kultur av omsorg, inkludering och empowerment.
Affärsområdet Trucks Technology & Industrial rekryterar lagspelare som är redo att skapa verklig effekt för våra kunder. Våra decentraliserade team arbetar nära kunderna, med hög hastighet och stort eget ansvar, för att skapa det de verkligen behöver.Kom och samarbeta med oss kring innovativ, hållbar teknik som omdefinierar hur vi utvecklar, bygger och levererar värde. Ta med din nyfikenhet, din expertis och din samarbetsförmåga – tillsammans förvandlar vi djärva idéer till konkreta lösningar för våra kunder och bidrar till en mer hållbar morgondag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "33204-44282127". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services Aktiebolag
(org.nr 556029-5197)
405 08 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Volvo Group Jobbnummer
9985994