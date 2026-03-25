Underhållstekniker till Sysav
2026-03-25
Sysav bidrar till en hållbar värld där så mycket som möjligt tas tillvara. Vi omhändertar avfall, avgiftar, förädlar och för tillbaka resurser till samhället. Vi skapar också insikt kring hållbar konsumtion och visar vägen för branschen genom innovativa lösningar. Sysav är stolt över att bidra till att skapa världens mest hållbara region - tillsammans med kunder, samarbetspartners och 14 ägarkommuner.
Som Underhållstekniker hos Sysav arbetar du med att säkerställa driftsäkra och välfungerande energianläggningar i en verksamhet med höga krav på säkerhet och kvalitet. Du blir en del av ett erfaret team där samarbete, tekniskt kunnande och ansvarstagande är centralt - och där ditt arbete bidrar till en mer hållbar region.
I rollen arbetar du med förebyggande, avhjälpande och förbättrande underhåll för att säkerställa hög driftsäkerhet i våra anläggningar. Hos oss får du ett utvecklande och varierat arbete med tekniska utmaningar varje dag.
Varför arbeta på Sysav?
På Sysav bidrar du till en hållbar värld där så mycket som möjligt tas tillvara. Hos oss får du en arbetsplats där ett tillitsfullt och inkluderande ledarskap och medarbetarskap premieras. En säker arbetsplats samt balans mellan arbete och fritid är viktigt för oss och våra medarbetare. Du får dessutom tillgång till flera förmåner - förutom förmånligt friskvårdsbidrag erbjuder vi t.ex. sjukvårdsförsäkring, lunchförmån, tillgång till vår Förmånsportal samt gratis pensionsrådgivning.
Se filmen om Sysav som arbetsgivare [Länk till denna adress och välj öppna i nytt fönster https://youtu.be/h3BWJcBzzNM
]
Ditt team
Du blir en del av ett kompetent och erfarenhet team bestående av åtta underhållstekniker. Arbetet sker ofta i grupp om två eller fler beroende på arbetsuppgift. Teamet präglas av en stark säkerhetskultur, stor ansvarskänsla och ett mycket gott kamratskap - hos oss hjälps man åt och har roligt tillsammans även i en vardag där mycket händer.
Din roll
Som Underhållstekniker arbetar du i våra energianläggningar med:
• Förebyggande och avhjälpande underhåll av mekanisk utrustning såsom transportörer, pumpar, ventiler, motorer, växellådor och traverser
• Förbättringsarbeten för att öka driftsäkerhet och teknisk tillgänglighet
• Mindre nyinstallationer och stöd i nyanskaffningsprojekt
• Rapportering i vårt underhållssystem (Hexagon EAM)
• Kontakt med leverantörer och entreprenörer
• Interna kontakter med olika driftenheter
För att trivas är det viktigt att du:
• Uppskattar lagarbete och värderar säkerhet högt
• Har intresse för mekanik och trivs med praktiskt tekniskt arbete
• Är kvalitetsmedveten, ansvarsfull och noggrann
• Är lösningsorienterad och gillar att ta initiativ
• Kommunicerar tydligt och fungerar väl i grupp
Viktiga erfarenheter
• Gymnasieutbildning inom mekanik, verkstad eller likvärdigt, eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetserfarenhet
• Erfarenhet av mekaniskt underhåll, service eller reparation. 3-5 års erfarenhet är önskvärt, men även mindre erfarenhet kan vara aktuellt.
• Vana av ritningsläsning
• Datorvana och intresse för digitala stödsystem
• Körkort B
Meriterande
Har du utbildning eller kunskap inom av något eller några av följande områden är det en fördel
• Truckutbildning
• Fallskyddsutbildning
• Liftutbildning/mobila arbetsplattformar
• Svetskunskaper
• Kunskaper inom hydraulik
Om ansökan
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 2026-04-15. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Heltid, dagtid (7-15.45) samt beredskap enligt schema.
Ort
Malmö
Mer information
I den här rekryteringen samarbetar Sysav med Adecco. Vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anette Eriksson på anette.eriksson@adecco.se
eller 073-684 71 16 vid eventuella frågor.
Välkommen med din ansökan!
