Underhållstekniker till Scan
Professionals Nord Linköping AB / Elektrikerjobb / Linköping Visa alla elektrikerjobb i Linköping
2026-06-16
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Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag. Vi har närmare 7000 medarbetare och verksamheter både i Finland, Baltikum, Sverige och Danmark. I Sverige finns vi i Stockholm, Linköping, Kristianstad, Skara och Halmstad. Med våra välkända varumärken och kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi utvecklingen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion och bra kött från bonde till bord.
Runt om i Sverige har tusentals bönder ett av världens viktigaste arbeten; att värna djur och natur som en del av jordens ekosystem. Och det är vi en del av. Genom vårt hantverk och omsorg för hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet – samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige.
Vårt strategiska mål är att växa som ett mångsidigt livsmedelsföretag och kunna erbjuda produkter som möter den växande efterfrågan på att kunna äta mer flexibelt och varierat.
Har du erfarenhet av el i industrimiljö och trivs med att felsöka och lösa tekniska problem? Söker du en roll där du får arbeta nära produktionen och använda din kompetens i praktiken? Då kan rollen som underhållstekniker hos Scan vara rätt nästa steg för dig.
Här får du får arbeta med teknik, underhåll och förbättringar i ett engagerat team. Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Scan är en ledande aktör inom livsmedelsindustrin med lång tradition av kvalitet och innovation. I deras moderna produktionsmiljö kombineras teknik, hållbarhet och effektivitet för att leverera produkter i världsklass. Här blir du en del av en verksamhet där samarbete och utveckling står i centrum.
Som underhållstekniker hos Scan får du en central roll i produktionen där du arbetar med att säkerställa driften av maskiner och utrustning. Rollen är varierande och ställer krav på både teknisk kompetens och ett strukturerat arbetssätt vid felsökning. Du kommer att ingå i ett team med både mekaniker och elektriker där ni tillsammans ansvarar för att hålla produktionen igång.
Du arbetar i treskift (dag, kväll och helg) och erbjuds en introduktion för att komma in i rollen på bästa sätt.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Utföra förebyggande underhåll enligt underhållsplan
Felsöka maskiner, elutrustning och automatiserade system
Reparera produktionsutrustning både i drift och i verkstad
Läsa och arbeta efter elscheman för att lokalisera fel
Rapportera utfört arbete i underhållssystem
Delta i förbättringsarbete och tekniska projekt
Vem vi söker
Vi söker dig som har en utbildning inom el eller automation samt praktisk erfarenhet av att arbeta med el i industrimiljö, gärna som industrielektriker. Du är trygg i att felsöka maskiner och har utvecklat ett strukturerat arbetssätt där du använder elscheman som ett naturligt verktyg för att snabbt identifiera och åtgärda problem.
Du är praktiskt lagd och trivs med att arbeta med händerna, nära utrustning och maskiner i produktionen. Rollen passar dig som gillar att ta eget ansvar, arbeta lösningsorienterat och som motiveras av att få saker att fungera i en teknisk miljö. För att lyckas och trivas hos Scan tror vi även att du har ett starkt driv och en vilja att fortsätta utvecklas och lära dig nytt. Du tar initiativ i ditt arbete, arbetar noggrant och metodiskt och har lätt för att samarbeta med andra.
Vidare har du god datorvana, behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt innehar B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet som industrielektriker
Erfarenhet av arbete med olika typer av produktionsmaskiner
Kunskap inom PLC och styrsystem
Mekanisk kompetens eller erfarenhet av mekaniskt underhåll
Truck- och/eller skyliftkort
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Linköping
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till amanda.sanden@pn.se
(mailto:amanda.sanden@pn.se
)
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405), https://www.scansverige.se/
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scan Sverige AB Kontakt
Konsultchef
Amanda Sandén amanda.sanden@pn.se +460708781167 Jobbnummer
9965762