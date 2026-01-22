Underhållstekniker Till Alfdex
Nexer Recruit AB / Maskinreparatörsjobb / Landskrona
Vill du arbeta i ett teknikdrivet bolag där automation, elektronik och nya produkter står i centrum? Trivs du med att både felsöka i styrsystem och arbeta praktiskt med underhåll? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Alfdex befinner sig i en spännande fas där vi driver ett tydligt teknikskifte - från traditionell mekanik och hydraulik mot mer elektrifierade och automatiserade lösningar. Parallellt utvecklar vi helt nya produkter som ställer nya krav på både produktion och underhåll. För att möta detta stärker vi nu vår underhållsorganisation i Landskrona.
VI ERBJUDER
Hos Alfdex får du arbeta i en modern och teknikintensiv produktionsmiljö där innovation, kvalitet och hållbarhet går hand i hand. Du blir en del av ett engagerat team med hög teknisk kompetens och där man arbetar nära varandra.
I rollen får du en nyckelposition i vår fortsatta satsning på automation och smart produktion. Du kommer arbeta både operativt och utvecklande - med allt från felsökning i PLC-system till förbättringar av maskiner, produktionslinor och förebyggande underhåll. Här erbjuds en varierad vardag, stort eget ansvar och möjligheten att utvecklas i takt med att Alfdex fortsätter sin tekniska resa.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, goda förmåner och en företagskultur som präglas av entreprenörsanda, samarbete och korta beslutsvägar.
DIN VARDAG
Som underhållstekniker på Alfdex blir du en del av vårt underhållsteam i produktionen i Landskrona, där du arbetar nära både produktion, kvalitet och teknik. Rollen är bred och varierad och passar dig som trivs med att ha många kontaktytor och en vardag där ingen dag är den andra lik. Du får en central roll i att säkerställa stabil drift i våra produktionslinor, samtidigt som du bidrar till att utveckla och förbättra våra maskiner, system och arbetssätt.
Du kommer arbeta i en tekniskt avancerad miljö med fokus på automation, elektronik och smart produktion. En viktig del av rollen är att felsöka och arbeta med PLC-system, robotar och visionsystem, men också att arbeta praktiskt med mekaniska reparationer, anpassningar och förbättringar. Rollen kombinerar både akuta insatser och förebyggande underhåll, där du tillsammans med teamet driver utvecklingen mot en mer proaktiv och datadriven underhållsorganisation.
Felsökning och underhåll av automatiserad produktionsutrustning
Arbete med PLC-system, robotar och visionsystem
Förebyggande underhåll och förbättringsarbete i produktionen
Mekaniska reparationer och anpassningar i verkstadsmiljö
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är en självgående och lösningsorienterad underhållstekniker med ett starkt tekniskt intresse för automation och styrsystem. Du trivs i en produktionsnära och praktisk roll där du får kombinera mekaniskt arbete med avancerad teknisk felsökning, och där du har möjlighet att påverka både teknik, arbetssätt och förbättringsinitiativ. Du är bekväm i en miljö där allt inte alltid är färdig definierat och där du förväntas ta ansvar, driva saker framåt och bidra med din kompetens i vardagen.
Du har minst några års erfarenhet av att arbeta med automatiserad produktionsutrustning och känner dig trygg i att felsöka PLC-baserade system, gärna i kombination med robotar och visionsystem. Du är nyfiken, strukturerad och tycker om att sätta dig in i nya tekniska lösningar, särskilt inom elektronik och automation. Med ett proaktivt och prestigelöst förhållningssätt samarbetar du nära produktion, teknik och kvalitet för att säkerställa stabil drift, hög tillgänglighet och en fortsatt utveckling av Alfdex produktion.
VILL DU VETA MER?
Vi samarbetar med Nexer Recruit i denna rekrytering. Har du frågor om rollen eller Alfdex är du varmt välkommen att kontakta: Johanna Värmfors, johanna.varmfors@nexergroup.com
, 0730-821 230 eller Artan Bitiqi, artan.bitiqi@nexergroup.com
, 0723-61 28 44
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
OM ALFDEX
Alfdex flyttar ständigt fram de tekniska gränserna genom att utveckla innovativa lösningar som möter dagens ökande krav på hållbarhet och energieffektivitet. Genom att tänka nytt och utmana etablerade lösningar skapar vi möjligheter för våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Vår egenutvecklade g-Technology är ett tydligt exempel på hur vi bidrar till en mer hållbar framtid.
Alfdex grundades 2002 som ett joint venture mellan Alfa Laval och Haldex och ägs idag gemensamt av Alfa Laval och Concentric. Med huvudkontor i Landskrona, produktion i Sverige, Kina och snart även i USA, samt starka R&D-funktioner, levererar Alfdex lösningar till ledande kunder världen över inom fordons- och industrisektorn. Så ansöker du
