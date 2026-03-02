Underhållstekniker med PLC-fokus!
adacto people AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-03-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos adacto people AB i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Stenungsund
, Borås
eller i hela Sverige
Underhållstekniker med inriktning PLC/Automation
Vill du arbeta i en modern och välorganiserad produktionsmiljö där teknik, säkerhet och ständiga förbättringar är en självklar del av vardagen? Motiveras du av problemlösning, automation och att ha en viktig roll i en verksamhet som strävar efter hög kvalitet och långsiktig utveckling? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Estrella i Angered söker nu en underhållstekniker till sitt engagerade team. På Estrella är det många som väljer att stanna länge - här råder en familjär stämning, låg personalomsättning och en stark vi-känsla. Arbetet sker i team om fyra personer där man ofta jobbar tillsammans och hjälps åt. Lagarbete är en grundpelare, inte bara inom teamet utan i hela organisationen, där alla stöttar varandra för att nå gemensamma mål.
Du arbetar nära din chef, som är både närvarande och stöttande, med ett genuint intresse för sina medarbetares utveckling och välmående. Tillsammans skapar ni en trygg, effektiv och utvecklande arbetsmiljö där varje individ är en viktig del av företaget.
Om rollen
Som underhållstekniker hos Estrella har du en nyckelroll i att säkerställa en stabil och effektiv produktion med hög tillgänglighet och fokus på säkerhet. Du arbetar tätt tillsammans med produktionen, linjeteam och underhållsledning, där ditt tekniska kunnande, din problemlösningsförmåga och ditt analytiska arbetssätt bidrar till verkliga förbättringar i vardagen.
Tjänsten kombinerar operativt underhållsarbete med ett tydligt utvecklingsfokus. Du får möjlighet att påverka arbetssätt, metoder och tekniska lösningar, samtidigt som du är delaktig i att driva förbättringsarbete och skapa långsiktigt hållbara lösningar för produktionen.
Vad du kommer att göra
Säkerställa stabil drift, hög tillgänglighet och säker arbetsmiljö
Felsöka, analysera och förbättra - med IDA och grundorsaksanalyser (BDE)
Arbeta nära produktionen, linjeteam och operatörer
Representera underhåll i DMS-, MP&S- och förbättringsmöten
Utbilda och stötta operatörer vid behov
Delta aktivt i företagets förbättringsarbete
Beställa material till fabrikens förråd
Vem vi tror att du är
Har minst 5 års erfarenhet av industriellt underhåll
Stark inom PLC/automation och har god mekanisk förståelse
Van vid underhållssystem och digitala verktyg
Goda kunskaper i MS Office och underhållssystem
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Lagspelare, analytisk, lösningsorienterad och nyfiken på förbättringar
Lean-arbetssätt
Meriterande: Pneumatik, livsmedelsindustri, svets/svarv/fräs, Lean/Six Sigma
Ansvar och befogenheter
Vara teknisk kompetensresurs och representant i problemlösningsforum
Samverka med interna och externa kontakter, leverantörer och samarbetspartners
Bidra till kunskapsspridning, handledning och utbildning inom organisationen
Mandat att beställa reservdelar och extern hjälp vid behov
Utföra riskbedömningar och rapportera tillbud och riskobservationer
Ta ansvar för egen utveckling och uppsatta personliga mål
Arbetstid: Rullande 5-skift. På 10 arbetsdagar arbetar man 4 dagar, resterande är ledigt. Man arbetar 12 timmars pass.
Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders provanställning. Detta är en direkt anställnings hos kunden och rekryteringen sköts av adacto people.
Låter det som något för dig eller någon du känner? Ansök direkt eller kontakta oss så berättar vi mer. Rekrytering sker löpande så skicka din ansökan snarast.
Genom oss kan du hitta rätt plats i branschen då vi rekryterar och anställer inom de flesta yrken. Vi vill vara en personlig arbetsgivare där man trivs, och vi värnar om att alla våra anställda blir sedda och hörda.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag - läs mer på vår hemsida: www.adactopeople.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7311331-1867909". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare adacto people AB
(org.nr 556978-5149), https://jobb.adactopeople.se
Pumpgatan (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
adacto people Jobbnummer
9770814