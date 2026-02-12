Underhållstekniker
Roi Rekrytering Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2026-02-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Roi Rekrytering Sverige AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Trivs du som bäst i en miljö med stark gemenskap och stöttning, där du får möjlighet att utvecklas och ta ansvar? Det gör vi också,
Nu letar vi efter en erfaren underhållstekniker som har arbetat i enlighet med cGMP i läkemedelsbranschen.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Ditt huvudsakliga uppdrag hos oss kommer vara att ge teknisk support till produktionen och du kommer ansvara för att produktionsutrustning är i GMP-mässigt skick samt anpassat för produktionens föränderliga behov.
I rollen ingår både interna projekt och samspel med kollegor på Bioglans alla avdelningar, och externa kontakter, med diverse bolag som tillsammans med dig ansvarar för att de tekniska och administrativa åtgärderna som är avsedda att behålla eller återställa en enhet på Bioglan till ett sådant tillstånd att den kan utföra sin funktion.
Du kommer till exempel att:
Utföra schemalagda underhåll,
Åtgärda akuta haverier eller produktionsstopp,
Utföra handledning och upplärning av produktionspersonal i omställning och underhåll,
Utföra rondering i fabriken,
Delta i beredskapgruppen,
Uppdatera avdelningsspecifika SOPar,
Initiera och utreda avvikelser,
Verka för att driva ständiga förbättringar,
Initiera och medverka vid framtagning av nya tekniska lösningar,
Delta med teknisk kompetens i interna projekt,Profil
För att trivas och vara framgångsrik så behöver du ha ett tekniskt grundintresse och vara både flexibel och serviceminded. Du behöver, efter upplärning, kunna arbeta självständigt, men även uppskatta att vara del av ett team och agera som en prestigelös lagspelare. Vi ser gärna att du har stor kunskap inom underhåll och teknik operativt, motiveras av problemlösning och är mycket lyhörd för produktionens behov. Du har samtidigt har en personlighet som gör att du tar ansvar för dina egna prioriteringar, arbetar strukturerat med en positiv attityd och når resultat genom att skapa ett gott samarbete över funktionsgränserna.
Utöver detta så ser vi att du har:
Erfarenhet från läkemedelsproduktions-/pharma/medicinteknisk utrustning,
Kunskap om cGMP,
Obehindrade språk- och skrivkunskaper i svenska,
Meriterande
Erfarenhet med mixing reactors, fyllmaskiner och kartonerare
Utbildning som tekniker eller annan likvärdig utbildning
Vi erbjuder
På Bioglan erbjuder vi en varm arbetsplats där gemenskap och stöttning står i centrum. Vår öppna och positiva arbetsmiljö präglas av god kommunikation, respekt och stödjande kollegor, vilket gör Bioglan till en arbetsplats där du verkligen kan trivas.
En meningsfull roll i ett framgångsrikt bolag som gör skillnad
Flexibla arbetstider och utökad ledighet
Kontinuerlig kompetensutveckling
Engagerade kollegor och tvärfunktionella team
Centralt läge i Malmö hamn med fri parkering, förmånspaket, frukost & frukt dagligen
Praktiskt
Tillsvidareanställning på heltid
Arbetstid är 7:00-15:36 mån-fre ink beredskap på rullande schema
Tillträde enligt överenskommelse
Placerad i Malmö
Anställningen omfattas av kollektivavtalSå ansöker du
Ansökan är öppen intill 2026-03-01. Vi hanterar ansökningar löpande då vi avser tillsätta tjänsten snarast möjligt, vänta därför inte med att söka. Observera att vi inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. För mer information om företaget och tjänsten - kontakta Antonios Fotiadis (Technical Engineering Manager) på antonios.fotiadis@bioglan.se
Bioglan AB utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel, medicintekniska produkter, kosttillskott och kosmetika som varje dag hjälper människor över hela världen. I Malmö tillverkas produkter för topikal användning i form av krämer, salvor och geler. Bioglan AB ingår i den spanska läkemedelskoncernen Reig Jofré Group. Kvalitetssystemet följer GMP (Good Manufacturing Practice) och ISO 13485 samt ISO 14001. . Bioglan AB har strax över 150 medarbetare som definieras av en stor mångfald, med hänsyn till ålder, nationalitet och utbildning, vid anläggningen i Malmö. Organisationen är ansluten till IKEM-förbunden. Läs mer om oss på www.bioglan.se
Ansökan sker via https://careers.bioglan.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248)
Borrgatan 31 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
Bioglan Kontakt
Björn Jonasson bjorn.jonasson@bioglan.se +46720707921 Jobbnummer
9739790