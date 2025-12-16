Underhållstekniker
2025-12-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Underhållstekniker / Automationstekniker (PLC) - håll produktionen i rullning med oss
Vill du ha ett jobb under en välkänd aktör där du får använda händerna, huvudet och din nyfikenhet - varje pass? Nu förstärker dom sitt underhållsteam och söker dig som är praktiskt kunnig, lösningsorienterad och trygg i PLC-termer och felkoder. Hos dom blir du en nyckelperson som ser till att produktionsbanden flyter på smärtfritt.
Om uppdraget:
Du blir en del av ett starkt team på 16 personer som i nuläget behöver förstärkning av en skicklig tekniker.
eLinked är med att stötta rekryterandet av en passande tekniker som vill vara med och utveckla samt underhålla anläggningen.
Aktören kommer enligt överenskommelse att anställa dig via eLinked under en utvald period. Målet är att sedan direkt anställa dig på heltid efter överenskommelse av aktören och tekniker.
Arbetstider - tydlig rotation och mycket ledighet
Du går på ett rullande 10-dagars schema med långa ledighetsperioder:
2 dagar Dag
2 dagar Ledig
2 dagar Natt
4 dagar Ledig
Sedan roterar schemat löpandePubliceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du brett med underhåll, felsökning, reparationer och modernisering - där gammal teknik byts ut mot ny. Du kommer bland annat jobba med:
Pneumatiska system
Sensorer
Styrhjul och mekaniska komponenter
Servomotorer och mycket mer i en produktionsmiljö där ingen dag är den andra sig lik
Målet är tydligt: hitta felet, fixa länken och få produktionen att rulla vidare - snabbt, säkert och stabilt.
Vi söker dig som:
Är en person som gillar att lösa problem på riktigt. Du har det där självdrivet - och en nyfikenhet som gör att du vill lära dig mer, inte bara göra "som man alltid gjort".
Vi tror att du är:
Praktiskt lagd och van vid att "fixa det mesta"
Lösningsorienterad och trivs med felsökning
En lagspelare som också kan jobba självständigt
Bakgrund som passar perfekt: Underhållstekniker med inriktning PLC/Automation eller Automationstekniker (eller motsvarande erfarenhet).
Meriterande
PLC-relaterade termer och felkoder (du behöver inte vara programmeringsninja - men du ska kunna förstå, tolka och agera)
Förmåner & utveckling
På arbetsplatsen finns det gott om möjligheter att växa - både i rollen och tekniskt:
Utbildningsdag var 10:e vecka där ni djup dyker i relevanta fabriksområden och tekniker
Tillgång till lärorum med robotar och PLC-system där du kan öva praktiskt
Onlineutbildningar för dig som vill lära dig mer och bygga kompetens över tid
eLinked erbjuder:
God lön efter bakgrund/erfarenhet
Kollektivavtal
Arbetstelefon med fria samtal och surf - till ansvarsroller
Dator eller surfplatta - till projekt/ansvarsroller som kräver tydlig dokumentation
Fora: Olycksfalls försäkring - Tjänstepension
Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, Sats, 24/7.
Ett stort kontaktnät i el-branschen
Trevliga aktiviteter med firman
God uppföljning och kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Utbildningar & Kurser
Låter det som din grej?
Om du gillar att jobba nära tekniken, ta ansvar och ha en vardag där du faktiskt ser resultatet av det du gör - då vill vi gärna ha med dig i teamet.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Kontakt
Sevgi Yilmaz sevgi@elinked.se Jobbnummer
9648293