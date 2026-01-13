Underhållssamordnare till Kalmar Energi
Om Kalmar Energi
Kalmar Energi är Kalmarregionens lokala energiföretag med djupa rötter i den småländska myllan. Vi bryr oss om vår gemensamma miljö och levererar alltid energi från förnybara källor. Vi tror på energi från Moskogen, Kalmarsundsvindar och öländsk sommarsol. Som lokalt energiföretag finns och arbetar vi i våra kunders omedelbara närhet. Vi tror på personliga möten och jobbar hårt för att tillgodose våra kunders energibehov.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Din insats gör skillnad - du bidrar till färre driftstopp, högre tillgänglighet och en hållbar revisionsplan för hela produktionsavdelningen.
Som Underhållssamordnare på Kalmar Energi får du en nyckelroll i att planera, samordna och följa upp underhållsarbetet i våra produktionsanläggningar för fjärrvärme. Du blir den som skapar struktur och framförhållning i underhållsplaneringen, ser till att arbetet dokumenteras och att resurser används effektivt.
I rollen ingår att:
• Upprätta och uppdatera underhållsplaner.
• Samordna underhållsinsatser mellan driftorganisationen och externa leverantörer.
• Planera revisions- och stoppunderhåll tillsammans med driftorganisationen.
• Säkerställa dokumentation i vårt underhållssystem Idus.
• Utföra och dokumentera riskbedömningar för underhållsarbeten enligt gällande säkerhetsrutiner.
• Koordinera akuta åtgärder vid driftstopp och följa upp felanmälningar.
Du kommer även att medverka i projekt och bidra till utveckling av rutiner och digitala arbetsflöden.
Tjänsten är på heltid med arbetstid måndag till fredag, kl. 07.00-15.30, och utgår från vår kraftvärmeanläggning Moskogen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av underhållsarbete inom energi-, process- eller industriverksamhet. Du har god förståelse för tekniska system som pannor, pumpar, ventiler, rörsystem och styr-/reglerteknik. Erfarenhet av planering, samordning och arbete i underhållssystem är ett krav.
För att trivas i rollen tror vi att du är:
• Strukturerad och noggrann med förmåga att planera långsiktigt.
• Kommunikativ och samarbetsorienterad.
• Drivs av förbättringsarbete och har ett starkt säkerhetsfokus.
Tjänsten kräver B-körkort.
Avdelningen Produktion ansvarar för el- och fjärrvärmeproduktion till Kalmar stad. Vi ansvarar för att drifta och underhålla våra produktionsanläggningar systematiskt och effektivt. Produktion består av ca 30 medarbetare.
Några av förmånerna vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider och frihet under ansvar.
• 72 timmars arbetstidsförkortning.
• Ett resultatbaserat bonussystem.
• En lärande och utvecklande arbetsmiljö.
• Friskvårdssatsningar som friskvårdsbidrag, läkarbesök på arbetstid och sjukvårdsförsäkring.
Läs gärna mer om oss på www.kalmarenergi.se Ersättning
