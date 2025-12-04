Underhållsmekaniker till Trinseo
2025-12-04
Vill du jobba nära tekniken, ta stort eget ansvar och vara en nyckelperson i en modern och säker produktionsmiljö? Hos Trinseo Sverige AB får du chansen att utvecklas brett inom mekaniskt underhåll samtidigt som du blir en del av ett erfaret team som gärna delar med sig av sin kompetens! Urvalet kommer ske löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
OM TJÄNSTEN
Trinseo Sverige AB är en del av den globala Trinseo-koncernen och specialiserar sig på tillverkning av plast- och latexbindemedel. På anläggningen i Norrköping producerar de latex till den nordiska pappersindustrin, något de gjort sedan 1974.
I rollen som underhållsmekaniker får du en central position i arbetet med att säkerställa en trygg och effektiv produktion. Du arbetar både förebyggande och avhjälpande och tar dig an allt från planerade serviceinsatser till akuta reparationer. Du får ett varierande och praktiskt arbete där du verkligen får använda din tekniska kompetens. Du blir även en del av ett engagerat gäng med stark sammanhållning och en arbetsplats där säkerhet och kvalitet är i fokus.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid, måndag-fredag kl. 07.00-15.00. I framtiden kan det även bli aktuellt med jourberedskap, och vi söker därför dig som är beredd på och bekväm med att ingå i en sådan lösning vid behov.
Du erbjuds
• En dynamisk arbetsmiljö där du får utvecklas inom industriellt underhåll
• Möjlighet att växa i takt med anläggningens tekniska utveckling
• Ett erfaret och stöttande team
• Kollektivavtal och goda anställningsvillkor
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-04Dina arbetsuppgifter
• Felsöka, reparera och serva produktionsutrustning
• Arbeta med förebyggande underhåll och bidra till förbättringsarbete
• Montera, justera och kalibrera maskiner och komponenter
• Samarbeta tätt med elektriker och tekniker inom driftstöd
• Delta i projekt kopplade till modernisering och effektivisering av anläggningen
VI SÖKER DIG SOM
Det här är en tjänst för dig som trivs i en operativ och lösningsorienterad roll där ingen dag är den andra lik. Vi ser att du:
• Har erfarenhet som underhållsmekaniker, industrimekaniker eller servicetekniker
• Har teknisk utbildning eller motsvarande arbetserfarenhet
• Behärskar enklare svetsarbeten (svetslicens krävs inte)
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
• Har B-körkort
• Är bekväm med att ingå i beredskap vid behov
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Optimistisk
• Ansvarstagande
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest:
• personlighetstest
• test i kognitiv förmåga
Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116126". Omfattning
