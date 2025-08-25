Underhållsmekaniker till Laxå Pellets AB
Laxå Pellets AB / Maskinreparatörsjobb / Laxå Visa alla maskinreparatörsjobb i Laxå
2025-08-25
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laxå Pellets AB i Laxå
Underhållsmekaniker till Laxå Pellets AB
Som underhållsmekaniker på Laxå Pellets arbetar Du i ett underhållsteam med både förebyggande och avhjälpande underhåll av maskiner och anläggningen.
Du är en nyckelperson som tillsammans med övrig personal ser till att produktionen flyter på effektivt och säkert med minimala driftstörningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll
Felsöka och reparera mekanisk utrustning
Bidra till löpande förbättringsarbete tillsammans med kollegor
Utöver detta ska man kunna vara behjälplig som resurs i produktionen vid behov
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av mekaniskt underhåll, gärna från industri
God förståelse för ritningar och teknisk dokumentation
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Högt säkerhetsmedvetande och konsekvensförståelse
Kunskaper inom svetsning, hydraulik och pneumatik
Erfarenhet av truck- och lastmaskinskörning samt underhåll av dessa
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av liknande arbete samt kunskaper inom svarvning och fräsning. Även truck- eller lastmaskinskort och elkompetens värderas.Publiceringsdatum2025-08-25Dina personliga egenskaper
Du har god samarbetsförmåga och är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter som kan innebära nya utmaningar. Du är strukturerad, ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Du måste kunna tala och läsa svenska utan hinder och inte vara främmande för arbete på hög höjd.
Vad vi erbjuder:
Ett betydelsefullt jobb där Du har en viktig daglig roll
Kollektivavtal (GS-facket) och pension
Friskvårdsbidrag
Placeringsort: Röfors
Anställningsform: Tills vidare, heltid, dagtid 7-16, provanställning tillämpas
Arbete kväll och helg kan förekomma
Välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan!
Ansökan tas endast emot via e-post till christoffer.perkovic@laxapellets.se
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Produktionschef Christoffer Perkovic, tfn 072-800 90 07.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Vänligen observera:
Denna annons är endast avsedd för direktansökningar från kandidater. Vi önskar inte att bli kontaktade av rekryteringsföretag eller bemanningsfirmor angående denna annons. Tack för er förståelse! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Via mejl
E-post: christoffer.perkovic@laxapellets.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laxå Pellets AB
(org.nr 556647-9969), https://laxapellets.se/om-laxa-pellets/jobba-hos-oss/
Muhrs Väg (visa karta
)
695 72 RÖFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laxå Pellets AB Kontakt
Underhåll och Produktionschef
Christoffer Perkovic christoffer.perkovic@laxapellets.se 072-800 90 07 Jobbnummer
9473877