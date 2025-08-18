Underhållsmekaniker
2025-08-18
Vi söker en noggrann och praktiskt lagd underhållsmekaniker till ett företag i Jönköping. Är det dig vi söker?
Om rollen
Som underhållsmekaniker hos oss kommer du att arbeta med enklare förebyggande underhåll och felsökning inom vår produktion. Det handlar främst om att säkerställa att utrustningen fungerar som den ska och att eventuella småfel åtgärdas i tid.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Grundläggande felsökning och reparation av mekaniska komponenter
Enklare förebyggande service på maskiner
Mindre förbättringsåtgärder inom produktionen
Dokumentation av utförda arbeten
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Har viss erfarenhet av mekaniskt arbete eller relevant utbildning
Är lösningsorienterad, självgående och noggrann
Har ett öga för detaljer och trivs i en lugn och stabil arbetsmiljö
Truckkort och erfarenhet av industriarbete är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder:
En roll i en trygg arbetsmiljö
Introduktion och handledning vid behov
Möjlighet att få inblick i en intressant verksamhet
Nyfiken på att veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Lotta Ryman på lotta.ryman@onepartnergroup.se
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Lotta Ryman på lotta.ryman@onepartnergroup.se.
Sista dag att ansöka är 2025-08-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartner Group AB
(org.nr 556831-2812) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Lotta Ryman lotta.ryman@onepartnergroup.se Jobbnummer
9462438