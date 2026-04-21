Underhållsingenjör till Kretslopp och Vatten
2026-04-21
Vill du vara med och säkerställa dricksvattenförsörjningen för hela Göteborg? Vill du ha ett jobb som verkligen gör skillnad i människors vardag? Som underhållsingenjör på Alelyckans vattenverk är du med och säkrar dricksvattnet till alla göteborgare, varje dag. Här får du en viktig roll med stort ansvar, stor påverkan och goda utvecklingsmöjligheter i en av stadens mest samhällsviktiga verksamheter.
Om arbetsuppgifterna
Som underhållsingenjör blir du en central del i att utveckla och långsiktigt säkerställa ett hållbart, behovsstyrt och effektivt underhåll på Alelyckans vattenverk. Du arbetar strategiskt, samtidigt som du har nära kontakt med driften och förstår helheten i våra tekniska system.
I rollen kommer du bland annat att:
Driva, utveckla och följa upp strategier för både förebyggande och avhjälpande underhåll
Vidareutveckla och ansvara för underhållssystemet (IFS), inklusive moduler för planering, dokumentation och lagerhantering
Genomföra kritikalitetsklassningar och analyser såsom grundorsaksanalyser och LCC-analyser
Vara kravställare och kvalitetssäkrare av underhållsaspekter i projekt, nybyggnation och dokumentationsleveranser
Utbilda och stödja drift- och underhållspersonal i arbetssätt och rutiner
Samarbeta tätt med underhållsplanerare och den andra underhållsingenjören på Lackarebäcks vattenverk
Bidra till att öka anläggningarnas tillgänglighet, säkerhet och livslängd
Detta är en roll där du både arbetar operativt nära tekniken och strategiskt med långsiktiga förbättringar.
Vem söker vi?
Du är en lösningsorienterad och engagerad person som trivs i en roll där du får ta ansvar, påverka och driva förbättringar. Du har lätt för att skapa goda relationer och kommunicera med både drift, teknik och projektorganisation. Samtidigt brinner du för ordning, struktur och långsiktigt hållbart underhållsarbete.Publiceringsdatum2026-04-21Kvalifikationer
Högskoleutbildning med teknisk inriktning, alternativt KY/YH inom underhåll med flera års relevant erfarenhet
Flera års erfarenhet av underhållsarbete i en strategisk eller kvalificerad roll
Mycket god systemvana, gärna med erfarenhet av underhållssystem
B-körkort
God förmåga att kommunicera och arbeta tvärfunktionellt
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter en godkänd säkerhetsprövning, innefattandes alkohol- och drogtest och registerkontroll via Säpo. Vi lägger även stor vikt vid personliga egenskaper.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad och analytisk
Självständig men samtidigt samarbetsorienterad
Utvecklingsinriktad och initiativtagande
Kommunikativ och pedagogisk
Stabil, pålitlig och förtroendeskapande
Vad erbjuder vi dig!
Tjänsten är en tillsvidare anställning hos Kretslopp och Vatten på 100%. En trygg anställning inom Göteborgs Stad med omfattande förmåner.
Ett av Göteborgs mest samhällsviktiga uppdrag, du säkerställer dricksvatten till hela staden
Ett tekniskt spännande arbete i moderna lokaler med engagerade och kompetenta kollegor
Möjligheten att påverka långsiktiga projekt och investeringar i en verksamhet som satsar framåt Om företaget
Kretslopp och Vatten är en del av Göteborgs Stad och ansvarar för dricksvatten, avloppsrening och avfallshantering för stadens invånare. Vi arbetar dygnet runt, året runt för att säkerställa att Göteborg har rent vatten i kranen, ett robust system för vatten och avlopp och en hållbar avfallshantering. Med cirka 500 kompetenta medarbetare driver vi samhällskritiska funktioner och utvecklar framtidens hållbara lösningar.
Övrigt
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
Hur söker du jobbet?
I denna rekrytering samarbetar Kretslopp och Vatten med Jefferson Wells.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sök direkt på denna länk: https://goteborgsstad.varbi.com/se/what:job/jobID:921784/
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta rekryteringskonsult Fia Fagerlund på mejl fia.fagerlund@jeffersonwells.se
Gå gärna in på LinkedIn och lägg till Fia Fagerlund.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
415 25 GOTHENBURG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kretslopp och Vatten via Jefferson Wells Kontakt
Fia Fagerlund fia.fagerlund@jeffersonwells.se
