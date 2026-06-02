Speciallärare till Tallboda- och Ekdungeskolan
Vill du lyfta matematikglädjen och förbättra skolgången för elever? Hos oss gör du en avgörande skillnad och bidrar till att utveckla framtidens undervisning. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Som speciallärare på Tallboda- och Ekdungeskolan har du ansvar för det specialpedagogiska arbetet och arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. I ditt arbete förväntas du bidra till att upptäcka och kartlägga elevens stödbehov samt säkerställa att arbetsmetoden som används är forskningsbaserad och utvärderingsbar i så stor utsträckning som möjligt. Din uppgift är att säkerställa en god kvalitet på utredande kartläggning och aktuellt stöd samt upprättande av åtgärdsprogram kring detta. Du kommer att samarbeta med klasslärare runt enskilda elever och gruppers behov av anpassningar.
Som speciallärare har du en viktig uppgift i att stödja arbetet med elever som riskerar att inte nå de nationellt uppställda målen. Du arbetar med detta både genom klassrumsundervisning och i enskild undervisning.
Rollen som speciallärare med inriktning matematikutveckling är en unik speciallärartjänst för dig som vill kombinera ett pedagogiskt engagemang med ett strategiskt utvecklingsarbete. I denna tjänst ges du stort utrymme att fördjupa dig inom matematikdidaktik och arbeta fokuserat med att utveckla verksamhetens måluppfyllelse på såväl individ- som strukturnivå. Dina arbetsuppgifter är varierande och präglas av breda kontaktytor i organisationen. Parallellt har du en viktig konsultativ roll där du handleder och coachar skolans lärare i syfte att stärka och differentiera den ordinarie klassrumsundervisningen. Genom ett nära och strategiskt samarbete med skolledningen blir du en nyckelperson som i högsta grad är med och påverkar samt utvecklar den pedagogiska verksamheten framåt. Vidare tillhör du ett arbetslag där ni stöttar varandra, samtidigt som du är med i skolans större arbetslag och gemenskap.
Din arbetsplats
Tallbodaskolorna har två skolor med ett gemensamt hjärta för lärande, trygghet, gemenskap och glädje! Här, i det naturnära Tallboda, arbetar vi för att varje elev ska få möjlighet att växa, utvecklas och lyckas i sin skolgång. Tallbodaskolorna består av Ekdungeskolan (F-3) och Tallbodaskolan (4-6), där cirka 430 elever och ett team på 60 medarbetare tillsammans skapar en var och inkluderande skolmiljö. Vi har en sammanhållen skolledning, administration och elevhälsa, vilket ger oss goda förutsättningar för samverkan och helhetsperspektiv i vårt arbete.
På Tallbodaskolorna genomsyras verksamheten av trygghet och studiero, där vårt tvärprofessionella elevhälsoteam är en självklar del i det dagliga arbetet. Genom nära samarbete mellan elever, personal och vårdnadshavare skapar vi förutsättningar för starka relationer och en god gemenskap, något vi värderar högt. Vi tror på glädjefyllt lärande, där undervisningen håller hög kvalitet och kombineras med traditioner och aktiviteter som stärker gemenskapen. Luciafirande, skolavslutningar och vår årliga festival är några exempel på hur vi firar kreativitet och skolglädje tillsammans.
Hos oss möts du av en engagerad skolorganisation som ständigt vill utveckling och vi söker dig som vill vara med på den resan!
Du som söker
Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation med en speciallärarexamen med inriktning matematikutveckling. I andra hand söker vi dig som snart tar examen till speciallärare.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin matematikutveckling.
Du har ett positivt förhållningssätt och tillför entusiasm och energi i arbetet. Du har en god förmåga att skapa delaktighet i verksamheten och kan skapa och underhålla relationer på arbetsplatsen. Du har god insikt i hur människor tar till sig kunskap och kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap till andra. Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är trygg i dig själv och ser relationer i dess rätta perspektiv. Vidare tar du ansvar för din uppgift och driver dina processer framåt.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-07 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17381
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Sveriges lärare Linköping linkoping@sverigeslarare.se +4613208739 Jobbnummer
9943424