Systemingenjör inom radio- och kommunikationssystem till LFV
Vill du arbeta med radio- och kommunikationssystem som varje dag bidrar till säker och effektiv flygtrafik över Sverige? LFV söker nu en systemingenjör till Visby flygplats. Hos oss får du arbeta med avancerade system i en verksamhet där teknik, driftsäkerhet och säkerhet står i centrum. Du blir en del av ett engagerat team med ett starkt teknikintresse och ett gemensamt fokus på kvalitet och tillförlitlighet.
Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av LFV.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som systemingenjör har du en nyckelroll i att säkerställa driftsäkerheten i LFV:s kommunikationssystem för flygtrafiken. Du arbetar främst med förebyggande och avhjälpande underhåll av våra radio- och kommunikationssystem. Du planerar, dokumenterar och genomför tillsyn på kritiska system. Rollen omfattar drift, felsökning och medverkan i olika projekt. Arbetet utförs både på Visby flygplats och ute i fält på närliggande anläggningar. Beredskapstjänstgöring och övernattningar kan förekomma i tjänsten.
Det finns även möjlighet att utvecklas inom flera teknikområden, såsom navigationssystem, meteorologisk utrustning, IP-nätverk och radarsystem. För dessa specialiserade system erbjuder LFV den utbildning och certifiering som krävs.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs med att analysera, felsöka och lösa tekniska problem. Du har ett strukturerat arbetssätt och är van att arbeta utifrån teknisk dokumentation och instruktioner. Rollen ställer krav på noggrannhet, ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt. Du kommunicerar tydligt och har god förståelse för vikten av kvalitet och säkerhet i det dagliga arbetet.
Du har:
• Teknisk grundutbildning på minst gymnasienivå.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
• B-körkort för manuell växellåda.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Radio-, flygplats- eller luftfartssystem.
• Drift och underhåll i tekniska miljöer, exempelvis datahallar.
• Reservkraft och avbrottsfri kraft (UPS).
• Teletekniska system.
Det är även meriterande om du har kunskaper inom radioteknik samt analog och digital elektronik, eller erfarenhet av arbete i mast och på hög höjd. Eftersom arbetet bedrivs i en säkerhetskritisk verksamhet är det viktigt att du arbetar noggrant, följer fastställda rutiner och har ett högt säkerhetsmedvetande.
Har vi väckt ditt intresse?
Varmt välkommen med din ansökan senast 1 juli.
Om verksamheten
Om LFV
Vi leder flyget – i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV, www.lfv.se.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Visby.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Vi erbjuder ett arbete i en säkerhetskritisk verksamhet där teknik, kvalitet och driftsäkerhet står i fokus. Du blir en del av en bransch som ständigt utvecklas genom teknisk innovation, forskning och internationella samarbeten.
Som medarbetare hos LFV omfattas du även av goda anställningsvillkor och förmåner, bland annat privat sjukvårdsförsäkring, utökad semester, föräldrapenningtillägg och goda pensionsvillkor.
I den här rekryteringen samarbetar LFV med Poolia. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sofie Cardegren, 073 344 71 76, sofie.cardegren@poolia.se
.
Kontaktpersoner
Facklig kontakt SACO
Krister Andersson
011-19 20 00
Facklig kontakt ST
Johan Mälman
011-19 20 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Esplanaden 10 (visa karta
)
852 32 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sofie Cardegren sofie.cardegren@poolia.se 073-344 71 76
9943419