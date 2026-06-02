Redovisningsekonom med IFS - Konsultuppdrag via SJR
2026-06-02
SJR söker för kunds räkning en erfaren redovisningsekonom med kunskaper i IFS, till ett konsultuppdrag med start omgående och som sträcker sig under ca 6-12 månader. Uppdraget är placerat i Göteborg och omfattningen är heltid. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
I rollen som redovisningsekonom arbetar du brett inom redovisning med fokus på månadsbokslut och rapportering. Du blir en viktig del av ekonomiteamet och bidrar både operativt och analytiskt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Månadsbokslut
• Finansiell rapportering
• Budget- och prognosarbete
• Avstämningar och analys
• Samarbete med andra funktioner inom organisationen
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en eftergymnasial examen inom ekonomi och en gedigen erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du känner dig trygg i systemet IFS och tycker om att arbeta brett och stötta upp där det behövs samt att effektivisera rutiner och processer. Vidare känner du dig bekväm med att kommunicera på engelska i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, självgående och noggrann. Du trivs med att ta ansvar och har lätt för att växla mellan olika typer av arbetsuppgifter, både operativa och mer analytiska. Du arbetar lösningsorienterat, kommunicerar tydligt och har en god samarbetsförmåga. Vidare har du lätt för att anpassa dig till nya system och arbetssätt och har en prestigelös inställning till ditt arbete.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Hanna Niklasson på hanna.niklasson@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Götgatan 16 Västra götalands län (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
SJR Kontakt
Hanna Niklasson hanna.niklasson@sjr.se +46 70 471 59 01 Jobbnummer
9943421