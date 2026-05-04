Underhållsingenjör/tekniker till Förädlingen
Vill du vara med och driva utvecklingen av underhållet i en högteknologisk processmiljö? Som Underhållsingenjör/tekniker hos oss på Förädlingen får du en nyckelroll i att säkerställa driftsäkerhet, tillgänglighet och långsiktig tillväxt. Här får du kombinera din tekniska kompetens med analys, problemlösning och förbättringsarbete i en miljö där samarbete och initiativ uppskattas.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi villförändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill duvara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Om verksamheten
Kiruna Malmförädlingens uppdrag är att förädla malmen från gruva till färdig produkt. Huvuddelarna i processen är sovra, anrika och pelletisera. Avdelningen består totalt av åtta sektioner, varav fyra av dom ingår i huvudprocessen och övriga fyra är stödsektioner inom kvalitet, teknik- och processutveckling, materialprocesser samt vatten och dammar.
Läs mer om oss på förädlingen här: https://www.lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.
Din roll
Nu har du möjlighet att ta ett mycket givande och stimulerande jobb som Underhållsingenjör/tekniker hos oss på förädlingen. I denna roll blir du en av nyckelpersonerna i arbetet med att öka anläggningarnas driftsäkerhet och tillgänglighet i samarbete med andra grupper inom verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Leda den strategiska utvecklingen av underhållet i verket genom att kontinuerligt analysera och spåra felorsaker som påverkar driftsäkerheten och tillgängligheten.
Lösa tekniska problemställningar.
Delta i projekt som tekniskt sakkunnig från verksamheten.
Vara en del av förbättringsgruppen, ibland även som ledare av denna grupp.
Ansvara för budget kopplat till underhållsarbetet.
Det här har du med dig
Civil- eller högskoleingenjörsexamen eller relevant yrkeserfarenhet inom underhåll
Godkänd gymnasieexamen
B-körkort
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet från processindustri eller liknande verksamhet är meriterande
Vi söker dig som är lösningsorienterad, analytisk och har ett starkt teknikintresse. Du trivs med att samarbeta med olika typer av människor och har lätt för att anpassa dig i både självständigt och teamorienterat arbete. Du värdesätter att bygga goda relationer och bidra till en positiv arbetsmiljö. Du är strukturerad, tar initiativ och har en naturlig drivkraft att utveckla både dig själv och verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Gruppchef Cecilia Tylstedt, 070-293 19 58 e-post: cecilia.tylstedt@lkab.com
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
Ledarna Norra, ledarna.norra@lkab.com
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
