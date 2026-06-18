Underhållsingenjör
Cambrex Karlskoga Aktiebolag / Byggjobb / Karlskoga Visa alla byggjobb i Karlskoga
2026-06-18
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Cambrex Karlskoga är ett dynamiskt och växande företag inom läkemedelsindustrin, med spetskompetens inom avancerad organisk kemi. Vi utvecklar och optimerar kemiska processer för att tillverka aktiva läkemedelssubstanser (API) och intermediat som är avgörande komponenter i moderna läkemedel för att förbättra livskvaliteten världen över.
Med cirka 500 medarbetare är vi en viktig del av den globala Cambrexkoncernen, som är verksam inom innovativ kemi och läkemedelsutveckling. Vår anläggning i Karlskoga kombinerar lokal expertis med internationell räckvidd, och vi är stolta över att bidra till en tryggare och friskare framtid
På Cambrex Karlskoga får du mer än bara ett jobb, du får en meningsfull karriär där du är med och gör verklig skillnad. Här bidrar du till utvecklingen av läkemedel som räddar liv och förbättrar människors hälsa världen över.
Vi erbjuder en trygg och hållbar arbetsmiljö där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus. Du får arbeta i en organisation som värdesätter långsiktighet, ansvar och ständig förbättring. Samtidigt blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team, där gemenskapen är stark och där vi tillsammans driver utvecklingen framåt, både lokalt och globalt!
Underhållsingenjör
Till vår underhållsavdelning söker vi nu en Underhållsingenjör som vill vara med och utveckla och säkerställa en driftsäker och effektiv produktion. Underhållsarbetet bedrivs i nära samarbete mellan Cambrex egen personal och externa leverantörer, där du har en central roll i att koordinera, styra och följa upp insatserna.
Som Underhållsingenjör ansvarar du för hela underhållsprocessen, från analys och behovsidentifiering till planering, genomförande, uppföljning och dokumentation. Du arbetar både operativt och strategiskt för att säkerställa en hög teknisk tillgänglighet och långsiktig hållbarhet i anläggningarna.
Vi erbjuder dig en varierad och utvecklande roll där du aktivt driver och deltar i förändrings- och förbättringsarbete. Du blir en del av ett engagerat team och har många kontaktytor inom organisationen, exempelvis med produktion, kvalitet och externa samarbetspartners.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för underhållet inom en eller flera produktionsanläggningar. Arbetet omfattar bland annat att:
Utveckla, implementera och följa upp rutiner för förebyggande och avhjälpande underhåll
Planera, leda och samordna underhållsstopp och tekniska insatser
Säkerställa att underhållsaktiviteter genomförs enligt gällande säkerhets-, kvalitets- och regulatoriska krav
Initiera och driva förbättringsarbete för ökad driftsäkerhet och effektivitet
Analysera driftstörningar och identifiera rotorsaker samt föreslå långsiktiga lösningar
Delta i investerings- och utvecklingsprojekt kopplade till anläggningarna
Upphandla och följa upp externa leverantörer samt teckna serviceavtal
Säkerställa korrekt dokumentation i underhållssystem och enligt interna rutiner
Rollen innebär också ett tydligt ansvar att bidra till en stark säkerhets- och kvalitetskultur samt att arbeta proaktivt med ständiga förbättringar.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Teknisk högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Några års erfarenhet av modernt underhållsarbete inom process-, läkemedels- eller liknande industri
God förståelse för säkerhet, kvalitet och regulatoriska krav
Erfarenhet av förbättringsarbete och metoder såsom 5S, TPM, Lean, Six Sigma eller Kaizen
God kommunikativ förmåga i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har en god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa engagemang och driva arbete genom andra. Vidare är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad, med ett naturligt driv att förbättra och utveckla verksamheten.
Du är ansvarstagande, initiativrik och har ett systematiskt arbetssätt. Vi tror också att du är nyfiken, positiv och har en vilja att bidra till både teamets och verksamhetens framgång.
Kontaktinformation
Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta Engineering & Maintenance Manager Tim Ruck, +46738016015Facklig kontakt
Tomas Hägerström, Akademikerföreningen, tfn +46727247612
Jarno Koskinen, Unionen, tfn +46730546802
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande under ansökningstiden, men sista ansökningsdag är den 2 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cambrex Karlskoga Aktiebolag
(org.nr 556013-6235)
Björkborns Industriområde (visa karta
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691 33 KARLSKOGA Arbetsplats
Cambrex Karlskoga AB Jobbnummer
9969724