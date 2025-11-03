Underhållsingenjör
2025-11-03
Heidelberg Materials cementfabrik i Slite ställs om för att tillverka cement med noll nettoutsläpp av koldioxid år 2030. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och lägger stort fokus på att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led. Hos oss förväntas du ta ansvar samtidigt som du får möjligheter att växa i din roll inom fabriken eller i koncernen. Vi har en egen lunchrestaurang, företagshälsovård och andra förmåner som till exempel idrottshall, gym och bra möjligheter att utvecklas.
Förmåner
Vi erbjuder bland annat:
• Generöst friskvårdsbidrag
• Subventionerad lunch
• Hälsokontroller
• Gratis träning i vårt fräscha gym
• Bonus
Din roll
I rollen som Underhållsingejör kommer du att:
• Ansvarig för RCFA vid underhållsfel
• Ge stöd vid utarbetande av underhålls-och reparationsplaner relaterade till driftstopp, korta stopp och förebyggande underhåll.
• Ansvarig för analyser av data från tillståndsbaserade underhållstekniker och rådgivning om åtgärdskrav
• Ansvarig för att öka maskinens tillförlitlighet genom att ge stöd för underhållsreperationer och förbättra den förebyggande underhållsplanen.
• Ansvarig för teknisk utvärdering av offerter och ge stöd till budgetarbetet.
• I tjänsten ingår schemalagd tjänstemanna beredskap.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Följ några av våra medarbetare i deras vardag här.
Du är utbildad högskoleingenjör eller civilingenjör inom maskinteknik eller motsvarande.
Vi sätter dina personliga egenskaper främst - vi söker dig som är strukturerad och gillar att organisera och planera ditt arbete väl samt har ett öga för detaljer och kan hitta lösningar på uppkomna problem. För att lyckas i rollen behöver du kunna samarbeta med andra men också ha förmågan att arbeta självständigt i en miljö som kräver stor samverkan. Engelska är vårt koncernspråk så svenska och engelska i tal och skrift samt B-körkort är ett krav. Har du dokumenterat erfarenhet inom tillverkningsindustrin och SAP-PM modulen ser vi det som meriterande.Så ansöker du
Tjänsten är ett vikariat till den 30 april med stor chans till en tillsvidareanställning, tillträde sker enligt överenskommelse. Vill du veta mer är du välkommen att ringa HR-generalist eller Tf MCC chef. Sista ansökningsdag är den 30 november, urval sker löpande.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling dvs. pass eller nationellt ID-kort.
Heidelberg Materials Cement Sverige AB är en del av Sveriges samhällsviktiga verksamhet. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Vi har ett etablerat samarbete med externa parter vid rekryteringar och för att spara värdefull tid undanber vi oss kontakt från försäljare i dessa frågor.
Välkommen med din ansökan!
Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialtillverkare. Med ledande marknadspositioner inom cement, ballast och betong erbjuder vi byggmaterial och lösningar genom hela värdekedjan. Vi har verksamhet i fler än 50 länder med över 51 000 medarbetare på närmare 3 000 platser. Kärnan i våra aktiviteter bygger på ansvar för miljön. Som en föregångare på vägen mot klimatneutralitet och en cirkulär ekonomi i byggmaterialindustrin, arbetar vi för att utveckla hållbara byggmaterial och lösningar för framtiden. Genom digitalisering erbjuder vi våra kunder nya möjligheter. Ersättning
