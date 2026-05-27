Underhållsingenjör - Förvaltning och fastighetsutveckling
2026-05-27
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltningen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering, genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden. Publiceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
Vi på avdelningen förvaltning och fastighetsutveckling ansvarar för att säkerställa fastigheternas hållbara användbarhet över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar, samarbetspartners samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att beställa genomförandet av ny- och ombyggnation, planerade underhållsåtgärder, reparationer och löpande tillsyn och skötsel av förvaltningens utförandeavdelningar. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där avdelningen går mot en tydligare strategisk roll, med huvudansvar för utveckling, stöd, styrning och uppföljning inom teknik- och hållbarhetsområdet.Arbetsuppgifter
Som underhållsingenjör kommer du att vara en nyckelaktör inom underhållsplanering och strategisk fastighetsplanering på stadsfastighetsförvaltningen. Du ansvarar för uppföljning, utveckling och kvalitetssäkring av underhållsplaner samt arbetssätt och metoder inom området.
Du samordnar arbetet för enhetens underhållsplanerare och övriga funktioner inom förvaltningen som utför underhållsbedömningar. Du stödjer underhållsplanerarna och andra berörda funktioner i att ta fram en årlig bedömningsplan samt följer upp leveranser av bedömningar, nomineringsunderlag, behovsbeskrivningar och återrapportering av genomförda åtgärder.
Rollen innebär ett nära samarbete med underhållsplanerare, förvaltare, projektledare och sakkunniga, där du fungerar som stöd i planering och utveckling. Du är även delaktig i processutveckling och ingår i processteam för processerna planerat underhåll samt analysera, planera och beställa. I rollen ansvarar du också för uppföljning och återrapportering av nyckeltal.
Du kommer även att vara ett nära stöd till din enhetschef, andra chefer och tekniska strategifunktioner i både operativa och strategiska frågor. Dessutom ansvarar du för omvärldsbevakning och kunskapsspridning inom underhållsområdet samt samverkar med fastighetsstrateg.
Du kommer att trivas hos oss på stadsfastighetsförvaltningen om du tycker om att samarbeta och gärna delar med dig av din kunskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är väl insatt i fastighets- eller byggbranschen och har god kunskap om strategisk underhållsplanering. Du har en relevant högskoleutbildning eller motsvarande mångårig erfarenhet som bedöms likvärdig. Erfarenhet av processutveckling och fastighetsekonomi är meriterande.
Du lägger stor vikt vid kommunikation och har lätt för att skapa förtroende och delaktighet hos andra. Med ett lösningsorienterat förhållningssätt är du lyhörd för både organisationens och kundens behov och arbetar utifrån ett hyresgäst- och serviceperspektiv. Erfarenhet av att samordna och arbetsleda grupper är meriterande.
I ditt arbete är du självgående och trivs med att växla mellan olika arbetsuppgifter. Du uttrycker dig obehindrat på svenska, både i tal och skrift. Erfarenhet av fastighetssystem generellt, och särskilt Pythagoras, är meriterande. För att trivas i rollen ser vi att du har ett genuint intresse för fastigheter.
För denna tjänst behöver du ha B-körkort.Övrig information
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsfastighetsförvaltningen Kontakt
Susanne Moberg susanne.moberg@stadsfast.goteborg.se 031-3650278
9931848