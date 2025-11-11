Underhållsingenjör - Batterifabriken - Torslanda
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad erbjuder vi?
Just nu bygger vi en Batterimonteringsfabrik som skall vara klar i början av 2026. Detta skapar en intressant och spännande arbetsplats med stora möjligheter som kräver kunniga och engagerade medarbetare.
Vår högautomatiserade produktionsutrustning består av laser- och plasmateknik, PLC-system, robotar, utrustning för lim- och tätningsapplicering, målning, transportsystem samt produktanpassad mekanik.
När organisationen står klar kommer Underhållsavdelningen att bestå av cirka 75 personer uppdelade på olika roller och skift. Till största del kommer avdelningen bestå av tekniker med direkt ansvar för driften och underhållet av fabriken. Till detta tillkommer även ingenjörer inom både produktion, projekt och underhåll. Samtliga roller kommer arbeta tillsammans i olika forum och team för att driva utveckling och resultat framåt.
Tjänsten är förlagd på dagtid och ingår i IF Metalls avtalsområde.
Vad som ingår i din roll
Som Underhållsingenjör i Batterifabriken jobbar du med att förvalta och optimera den tekniska tillgängligheten i balans med kostnadsmassan. Du kommer att samla in driftrelaterade uppgifter utifrån data och analys samt säkerställa maskinernas prestanda och även utveckla utrustningarna i linje med morgondagens teknik.
I din roll kommer du att arbeta med förebyggande underhåll (FU) som optimerar utrustningen utifrån resurs och tillgänglighet samt avhjälpande underhåll där du tar fram felsökningsdokument och reparationsdokument. Du kommer ansvara för den tekniska aspekten gällande serviceavtal vid upphandling och tillsammans med inköp utvärdera de leverantörer som underhållsverksamheten ska använda sig av.
Fram tills produktionsstart i början av 2026 kommer du att arbeta i projektform, främst genom att supportera R&M ingenjörer med din tekniska expertis. Du kommer även att tilldelas ett produktionsområde som du efter start av produktionen förvaltar.
Andra förekommande arbetsuppgifter:
• Följa upp ansvarsområdets kostnadsutfall och driva förbättringar samt bistå Underhållschefen vid utformning och styrning av budgetarbetet.
• Analysera, ta fram korrigerande aktiviteter samt skapa handlingsplan inkl. kostnadsberäkningar för optimerande tillgänglighet till en värdeskapande nivå för ansvarsområde.
• Ansvara för att ge input till standarder och projektspecifikationer för underhållsrelaterade områden och delta som underhållsexpert och i förekommande fall driva/initiera riskbedömningar.
• Ta fram utbildningsbehov inom ansvarsområde tillsammans med arbetsledning.
• Arbeta mot underhålls visioner och uppsatta mål.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Du har en teknisk högskolekompetens eller motsvarande yrkeserfarenhet inom specialkompetensområden såsom El, PLC, Automation eller Maskinteknik. Du har mycket god kunskap om produktionsprocessen och underhållsprocesserna. Vi ser också att du har god kännedom om VDM-processen (Value Driven Maintenance Process).
Andra meriterande kunskaper innefattar maskindirektivet (Maskinsäkerhet), erfarenhet av underhållssystemet Maximo samt olika metoder för problemlösning.
Vidare har du goda kunskaper i både engelska och svenska, både muntligt och skriftligt. Du har en god användarförmåga gällande MS Office, särskilt i Excel. Ersättning
