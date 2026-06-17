Underhållschef Till Leax I Köping

Leax Mekaniska Aktiebolag / Gruv- och metallurgijobb / Köping
2026-06-17


Visa alla gruv- och metallurgijobb i Köping, Kungsör, Arboga, Hallstahammar, Surahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Leax Mekaniska Aktiebolag i Köping

Vill du leda utvecklingen av framtidens underhållsorganisation – utan att tappa känslan för tekniken?
På LEAX bygger vi inte bara avancerad tillverkning – vi bygger en kultur där människor, teknik och utveckling driver varandra framåt.
Nu söker vi en engagerad och tekniskt stark Underhållschef som vill vara med och utveckla vår underhållsverksamhet och bidra till en ännu mer driftsäker, effektiv och modern produktion.
Det här är rollen för dig som trivs lika bra med att utveckla människor och arbetssätt som med att lösa tekniska utmaningar. Du ser värdet av struktur, förbättringsarbete och långsiktiga strategier – men du är inte rädd för att kavla upp ärmarna när situationen kräver det.
Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt. Vi tror på korta beslutsvägar, stort ansvar och att de bästa idéerna ofta kommer från dem som är närmast verksamheten.
Om rollen
Som Underhållschef ansvarar du för att leda, utveckla och driva underhållsorganisationen vid vår anläggning i Köping. Du har personalansvar för underhållsteamet och arbetar nära produktion, teknik och ledning för att säkerställa hög tillgänglighet och stabil drift i vår maskinpark.
Rollen är både strategisk och operativ. En stor del av ditt uppdrag handlar om att utveckla organisationen, skapa effektiva arbetssätt och bygga ett starkt team. Samtidigt är vi ett företag där ledare är nära verksamheten. Därför ser vi gärna att du fortfarande uppskattar att få lite olja på fingrarna ibland och kan bidra med din tekniska erfarenhet vid mer komplex felsökning, haverier eller förbättringsprojekt.
Du leder inte från sidan – du är en del av laget.
Vår maskinpark består bland annat av CNC-maskiner, fleroperationsmaskiner, svarvar, slip- och kuggbearbetningsmaskiner samt olika automationslösningar.
Dina ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla underhållsteamet

Säkerställa en säker, stabil och effektiv underhållsverksamhet

Ansvara för förebyggande och avhjälpande underhåll

Utveckla underhållsstrategier, processer och arbetssätt

Driva förbättringsarbete och rotorsaksanalyser

Ansvara för planering, resurser och prioriteringar

Delta i investerings- och utvecklingsprojekt

Samverka med produktion, teknik, leverantörer och externa partners

Bidra operativt vid behov i tekniskt avancerade frågor

Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar tekniskt kunnande med ett naturligt ledarskap.
Du har:
Teknisk utbildning inom exempelvis maskinteknik, el, automation eller industriell produktion

Flera års erfarenhet av underhåll inom tillverkningsindustrin

Erfarenhet av ledarskap eller en stark vilja att ta nästa steg som ledare

God förståelse för modern produktion och underhållsarbete

Erfarenhet av förbättringsarbete och förändringsledning

Det är meriterande om du har erfarenhet av:
CNC-bearbetning

Automation och Industri 4.0

Underhållssystem

Lean Production eller TPM

Som person är du lösningsorienterad, strukturerad och prestigelös. Du bygger förtroende genom att vara närvarande, engagerad och tydlig. Du motiveras av att utveckla människor, förbättra processer och skapa resultat tillsammans med andra.
Därför trivs man på LEAX
Vi tror på kraften i människors engagemang och idéer. Hos oss möts erfarenhet, innovation och laganda i en miljö där du får möjlighet att påverka på riktigt.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i en modern och teknikintensiv produktionsmiljö

Möjlighet att utveckla både verksamhet och människor

Korta beslutsvägar och stor delaktighet

Kompetenta och engagerade kollegor

En kultur präglad av samarbete, ansvar och utveckling

Ett företag med stark framtidstro och långsiktigt ansvar

Här drivs vi av nyfikenhet, ingenjörskompetens och viljan att bli lite bättre än igår – varje dag.
Placeringsort
Köping

Publiceringsdatum
2026-06-17

Kontaktuppgifter för detta jobb
Frågor om tjänsten besvaras av:
Underhållschef
Johan Sandin
• 46 70 079 44 01
eller
HR-chef
Malin Brock
malin.brock@leax.com
Ansökan senast 12 Juli. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen till LEAX – där människor, teknik och utveckling möts för att skapa framtidens industri.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Leax Mekaniska Aktiebolag (org.nr 556235-8415)
Nya Hamnvägen 4 (visa karta)
731 36  KÖPING

Arbetsplats
Leax Mekaniska AB

Jobbnummer
9968718

Prenumerera på jobb från Leax Mekaniska Aktiebolag

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Leax Mekaniska Aktiebolag: