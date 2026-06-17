Underhållschef Till Leax I Köping
Leax Mekaniska Aktiebolag / Gruv- och metallurgijobb / Köping Visa alla gruv- och metallurgijobb i Köping
2026-06-17
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Vill du leda utvecklingen av framtidens underhållsorganisation – utan att tappa känslan för tekniken?
På LEAX bygger vi inte bara avancerad tillverkning – vi bygger en kultur där människor, teknik och utveckling driver varandra framåt.
Nu söker vi en engagerad och tekniskt stark Underhållschef som vill vara med och utveckla vår underhållsverksamhet och bidra till en ännu mer driftsäker, effektiv och modern produktion.
Det här är rollen för dig som trivs lika bra med att utveckla människor och arbetssätt som med att lösa tekniska utmaningar. Du ser värdet av struktur, förbättringsarbete och långsiktiga strategier – men du är inte rädd för att kavla upp ärmarna när situationen kräver det.
Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt. Vi tror på korta beslutsvägar, stort ansvar och att de bästa idéerna ofta kommer från dem som är närmast verksamheten.
Om rollen
Som Underhållschef ansvarar du för att leda, utveckla och driva underhållsorganisationen vid vår anläggning i Köping. Du har personalansvar för underhållsteamet och arbetar nära produktion, teknik och ledning för att säkerställa hög tillgänglighet och stabil drift i vår maskinpark.
Rollen är både strategisk och operativ. En stor del av ditt uppdrag handlar om att utveckla organisationen, skapa effektiva arbetssätt och bygga ett starkt team. Samtidigt är vi ett företag där ledare är nära verksamheten. Därför ser vi gärna att du fortfarande uppskattar att få lite olja på fingrarna ibland och kan bidra med din tekniska erfarenhet vid mer komplex felsökning, haverier eller förbättringsprojekt.
Du leder inte från sidan – du är en del av laget.
Vår maskinpark består bland annat av CNC-maskiner, fleroperationsmaskiner, svarvar, slip- och kuggbearbetningsmaskiner samt olika automationslösningar.
Dina ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla underhållsteamet
Säkerställa en säker, stabil och effektiv underhållsverksamhet
Ansvara för förebyggande och avhjälpande underhåll
Utveckla underhållsstrategier, processer och arbetssätt
Driva förbättringsarbete och rotorsaksanalyser
Ansvara för planering, resurser och prioriteringar
Delta i investerings- och utvecklingsprojekt
Samverka med produktion, teknik, leverantörer och externa partners
Bidra operativt vid behov i tekniskt avancerade frågor
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar tekniskt kunnande med ett naturligt ledarskap.
Du har:
Teknisk utbildning inom exempelvis maskinteknik, el, automation eller industriell produktion
Flera års erfarenhet av underhåll inom tillverkningsindustrin
Erfarenhet av ledarskap eller en stark vilja att ta nästa steg som ledare
God förståelse för modern produktion och underhållsarbete
Erfarenhet av förbättringsarbete och förändringsledning
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
CNC-bearbetning
Automation och Industri 4.0
Underhållssystem
Lean Production eller TPM
Som person är du lösningsorienterad, strukturerad och prestigelös. Du bygger förtroende genom att vara närvarande, engagerad och tydlig. Du motiveras av att utveckla människor, förbättra processer och skapa resultat tillsammans med andra.
Därför trivs man på LEAX
Vi tror på kraften i människors engagemang och idéer. Hos oss möts erfarenhet, innovation och laganda i en miljö där du får möjlighet att påverka på riktigt.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i en modern och teknikintensiv produktionsmiljö
Möjlighet att utveckla både verksamhet och människor
Korta beslutsvägar och stor delaktighet
Kompetenta och engagerade kollegor
En kultur präglad av samarbete, ansvar och utveckling
Ett företag med stark framtidstro och långsiktigt ansvar
Här drivs vi av nyfikenhet, ingenjörskompetens och viljan att bli lite bättre än igår – varje dag.
Placeringsort
KöpingPubliceringsdatum2026-06-17Kontaktuppgifter för detta jobb
Frågor om tjänsten besvaras av:
Underhållschef
Johan Sandin
• 46 70 079 44 01
eller
HR-chef
Malin Brockmalin.brock@leax.com
Ansökan senast 12 Juli. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen till LEAX – där människor, teknik och utveckling möts för att skapa framtidens industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leax Mekaniska Aktiebolag
(org.nr 556235-8415)
Nya Hamnvägen 4 (visa karta
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731 36 KÖPING Arbetsplats
Leax Mekaniska AB Jobbnummer
9968718