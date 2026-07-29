Industrial Cybersecurity Expert (icse)
Siemens Energy AB / Datajobb / Finspång Visa alla datajobb i Finspång
2026-07-29
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Cybersäkerhet blir allt viktigare – både i våra produkter och i vår interna verksamhet. Nya regelverk, ökade kundkrav och ett förändrat hotlandskap ställer högre krav på hur vi utvecklar, levererar och förvaltar våra lösningar.
Därför etablerar vi nu ett nytt cybersäkerhetsteam med ansvar för hela OneMGT – från produktutveckling och nyleverans till service.
Som Industrial Cybersecurity Expert kommer du att bidra med teknisk kompetens och bli en viktig del i att bygga upp teamet och forma dess arbetssätt. Du arbetar nära projekt, produktutveckling, service, försäljning och våra interna OT-miljöer i verkstäderna. Rollen är baserad i Finspång och kombinerar praktiskt cybersäkerhetsarbete med utveckling av en hållbar och skalbar cybersäkerhetsförmåga inom OneMGT.
Hur du kommer att påverka
Som Industrial Cybersecurity Expert (ICSE) kommer du att:
Bidra till att utveckla arbetssätt, styrning och gränssnitt för cybersäkerhet inom OneMGT.
Agera cybersäkerhetsexpert för projekt, produkter, service och interna OT-miljöer inom exempelvis säker arkitektur, industriella styrsystem, nätverkssäkerhet, segmentering, övervakning, detektion och säker design.
Stödja, samordna och driva cybersäkerhetsrelaterad riskhantering, inklusive PSS-klassificering, Threat & Risk Assessments (TRA), samt tredjepartsrisker.
Bidra till utveckling och förvaltning av OneMGT:s strategiska plan för cybersäkerhet utifrån regulatoriska krav och verksamhetens behov.
Stödja försäljning och anbudsarbete i dialoger om kundkrav och cybersäkerhetslösningar.
Koordinera sårbarhets-, patch- och incidenthantering samt agera gränssnitt mot Siemens Energy CERT vid behov.
Säkerställa efterlevnad av CRA, NIS2, IEC 62443, ISO 27001 och interna krav inom Siemens Energy.
Koordinera och driva planer för utbildning och kompetensutveckling för cybersäkerhet inom OneMGT.
Vad du medför
Vi söker dig som kombinerar stark cybersäkerhetsexpertis med förståelse för industriella miljöer.
Masterexamen, kandidatexamen eller motsvarande erfarenhet inom cybersäkerhet, IT eller närliggande område.
God förståelse för cybersäkerhetsrelaterad riskhantering och säkerhet genom hela livscykeln för produkter, lösningar och tjänster.
Praktisk erfarenhet av cybersäkerhet i industriella OT-/ICS-miljöer, exempelvis styrsystem, nätverksarkitektur, segmentering, fjärråtkomst eller säker konfiguration.
Erfarenhet av att arbeta med standarder och regelverk som IEC 62443, ISO 27001, NIS2 och CRA.
Erfarenhet av arbete nära projekt, orderkonstruktion, produktutveckling, service eller tillverkning.
Förmåga att omsätta cybersäkerhetskrav till praktiska lösningar som fungerar i verksamheten.
Erfarenhet av sårbarhets-, patch- och incidenthantering.
God samarbets- och kommunikationsförmåga med både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Förmåga och vilja att bidra till struktur, arbetssätt och kultur i ett nyetablerat team.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Ett strukturerat, riskmedvetet och självgående arbetssätt med hög integritet och ansvarskänsla.
Möjlighet att regelbundet arbeta på plats i Finspång.
Om teamet
Du blir en del av det nyetablerade cybersäkerhetsteamet, GS D MGT PLC CS, inom MGT:s Product Lifecycle-organisation. Teamets övergripande uppgift är att säkerställa en robust och ändamålsenlig nivå av cybersäkerhet i våra produkter, tjänster och vår interna verksamhet och därigenom skydda både vår affär och våra kunder. Det innebär att omsätta regelverk och interna policyer till praktiska arbetssätt, utveckla vår strategi för cybersäkerhet samt stödja organisationen med expertis i projekt, produkter och tjänster.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med mer än 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.Publiceringsdatum2026-07-29Så ansöker du
Tveka inte – skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
, ID nr 299245 senast 2026-08-31
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Anders Fors, ledarnaklubbenseab@siemens-energy.com
IF Metall, Mikael Malmgren, mikael.malmgren@siemens-energy.com
#LI-NT1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "299245". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048)
612 83 FINSPAANG Arbetsplats
Finspaang Jobbnummer
10015080