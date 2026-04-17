Underhållsberedare till förbättrande underhåll
2026-04-17
Anställningsform: tillsvidareanställning, heltid/dagtid | Tillträdesdag: enligt överenskommelse | Ansök senast: 7 maj - urval kommer att ske löpandePubliceringsdatum2026-04-17Om företaget
Underhållsavdelningen är en serviceavdelning på ca 80 medarbetare som arbetar med underhåll på våra produktionsanläggningar i Grängesberg och Hällefors.
Avdelningen för Förbättrande Underhåll är en underavdelning och ansvarar för det planerade underhållet i process, media, beredning, tappning och logistik. Allt från planerade och förebyggande underhållsinsatser till reservdelsberedning, optimering och utvecklig av processer. Avdelningen består av 19 medarbetare. Som underhållsplanerare/beredare rapporterar du till chef för Förbättrande underhåll.
Vi behöver nu fylla på med en underhållsplanerare/beredare!
Om rollen
Som underhållsberedare ansvarar du för att planera, förbereda och kvalitetssäkra underhållsinsatser för både produktionsutrustning och kringutrustning i anläggningen. Du fungerar som länken mellan produktion, tekniker och underhållsledning, och säkerställer att rätt resurser finns på plats vid rätt tid.
Du kommer att:
Planera och förbereda arbetsorder i vårt underhållssystem
Säkerställa att material, reservdelar och verktyg är tillgängliga inför jobb
Ta fram instruktioner, riskbedömningar och teknisk dokumentation
Bidra till ett förebyggande och förbättrande underhållsarbete
Följa upp utförda insatser och identifiera möjligheter till effektivisering
Arbeta nära tekniker, operatörer, inköp, förrådet och externa leverantörer
Vem är du
Vi söker dig som trivs i en roll där struktur, planering och teknisk förståelse är avgörande. Du har en förmåga att tänka kritiskt och fatta beslut på saklig grund. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och god kommunikationsförmåga. Denna tjänst förutsätter att du som person är drivande och initiativtagande och som kan jobba både individuellt och i nära samarbete med övriga organisationen.
Vi tror att du har:
Teknisk utbildning inom industri, el, mekanik, automation eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Flerårig erfarenhet av underhållsverksamhet i industriell miljö (t.ex. underhållsberedning, produktion eller teknisk planering)
God systemvana, gärna från underhållssystem som t.ex. IFS, Maximo, SAP eller liknande
Förmåga att läsa ritningar och förstå tekniska specifikationer
En naturlig fallenhet för ordning, struktur och uppföljning
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från livsmedels- eller processindustri
Kunskap om LEAN, TPM eller andra förbättringsmetoder
Vad erbjuder vi dig?
Möjlighet att påverka och förbättra både arbetssätt och processer
Ett engagerat team och en välkomnande arbetsmiljö
Utvecklingsmöjligheter inom teknik och underhåll
Spendrups är ett familjeföretag med en stark värdegrund och ett stort hjärta. Här får du arbeta i en modern produktionsmiljö där hållbarhet och innovation står i centrum, så skicka in din ansökan snarast och bli en del av vårt team!
Kontaktperson: Wictoria Bång, Chef förbättrande underhåll, 076 516 88 31wictoria.bang@spendrups.se
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
772 80 GRÄNGESBERG
