Underhållsberedare
2025-08-12
Driftnära underhåll ÄB/FAPP är en enhet inom Tube Hot, Alleima och ansvarar för underhållsverksamheten inom avsnittet Ämnesberedning, Appretering, Betning och Färdigställning. Enheten bedriver förebyggande och avhjälpande underhåll med egna resurser och koordinerar övriga stödresurser. Arbetet sker i ett nära samarbete med framför allt driftenheten lokalt men också tillsammans med övriga underhållsavdelningar på Alleima. I gruppen finns olika roller där var och en jobbar enskilt och bidrar till hela vårt teams framgång. För att driva fortsatt utveckling i linje med vår organisation söker vi nu en engagerad och lösningsinriktad Underhållsberedare.
Din roll
Som beredare för mekaniskt underhåll ingår du i en grupp som ansvarar för att ge bra förutsättningar till att underhålla och förbättra produktionsutrustningar med syftet att öka eller bibehålla anläggningens prestation. Arbetat innebär att du ansvarar för beställningar av material, reservdelar och vissa tjänster via externa leverantörer, ex. mekanisk bearbetning och nytillverkning. I ditt arbete utgår du ofta från ritningsunderlag och tolkar dessa för att därefter begära in offerter och förfrågningar från lämpliga leverantörer.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Genomför beredning av mekaniska underhållsjobb samt säkerställer att till oss levererade reservdelar stämmer med ritningsunderlaget.
Genomför tillsammans med planerare uppföljningar på utförda jobb och skapar statistik.
Kommer med förslag på förbättringar av reservdelshållningen.
Medverkar till att felaktiga ritningar ändras enligt vår ritningsändringsprocess.
Medverkar i framtagande av tidplan och budget för planerade stopp.
Loggar egna kostnadsbesparingar utifrån offertförfrågningar.
Deltar i löpande planeringsmöten med andra funktioner i arbetsområdet.
Din Profil
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning med inriktning mot teknik eller mekanik, alternativt arbetslivserfarenhet som kan anses likvärdig. Vi ser att du har tidigare erfarenhet som mekaniker som starkt meriterande och som har ett genuint teknikintresse och nu är redo att ta nästa steg i karriären - gärna med en teknisk bakgrund eller erfarenhet från industriprojekt i bagaget.
En förutsättning för att lyckas i arbetet är en förmåga att läsa och tolka ritningar samt datavana och lätt för att lära dig nya IT-system. Om du arbetat i underhållssystemet Maximo är detta meriterande. Du talar och skriver obehindrat på svenska, och då vi arbetar i en internationell miljö ser vi gärna att du även har goda kunskaper i engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, som utmärks av din goda samarbetsförmåga, nyfikenhet och systematiska arbetssätt. Vi är övertygade om att du med hjälp av engagemang, kloka frågor och ett nära samarbete internt och externt kommer att bidra till framgång hos oss. För att trivas i rollen behöver du också tycka om att arbeta strukturerat, organiserat i samarbete med andra i och utanför vårt team samt känna dig bekväm i att prioritera aktiviteter och arbeta mot deadlines.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: effektivare, lönsammare och hållbarare
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Per Malmkvist, rekryterande chef, +46 70 223 47 00
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Sara Kühner, ansvarig rekryterare, +46 76 495 02 40Facklig kontakt
Malin Löwenborg, IF Metall, 070 616 30 76
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-31
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
