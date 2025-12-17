Underhållsansvarig - Forcit Explosives
Tacting AB / Maskinreparatörsjobb / Gällivare Visa alla maskinreparatörsjobb i Gällivare
2025-12-17
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tacting AB i Gällivare
, Östersund
, Mark
, Sundsvall
, Mora
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Vi söker en Underhållsansvarig till Forcits verksamhet i Gällivare-Pajala. Här tillverkar och levererar vi bulkemulsion till dagbrott, med en verksamhet som omfattar cirka 30 medarbetare, sju MEMU-truckar och en modern produktionslinje. Du ansvarar för underhåll och driftsäkerhet på våra MEMU-truckar, produktionsutrustning och tekniska installationer kopplade till tillverkning och leverans av bulkemulsion.
I rollen har du fokus på att utveckla vårt förebyggande underhåll, våra arbetssätt och vår driftsäkerhet. Du har ett övergripande ansvar för att säkerställa att vår tekniska utrustning, våra lokaler och våra fordon fungerar säkert, effektivt och enligt gällande krav.
Rollen innebär att du huvudsakligen arbetar vid anläggningen i Gällivare, men till viss del även i Pajala. Därutöver förekommer resor inom Sverige. För att underlätta ser vi det som en fördel om du bor i eller i närheten av Gällivare.Dina arbetsuppgifter
Planera, samordna och utföra underhåll på utrustning, MEMU-truckar och lokaler
Säkerställa att tillverkning och leveranser sker utan avbrott
Föra noggrann dokumentation och rapportera genom digitala system
Identifiera förbättringsområden och arbeta proaktivt med processutveckling
Delta i projekt och samverka med kollegor, operatörer, Karlskoga-teamet och externa verkstäder
Bidra till att utveckla och implementera standardiserade rutiner och arbetsmetoder
Arbeta i en industriell miljö med stort fokus på säkerhet och arbetsmiljö
Om dig
Vi söker dig som har
krav
Relevant teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av underhållsarbete, gärna inom fordon, eller processindustri
Erfarenhet av att självständigt planera, prioritera och genomföra både förebyggande och avhjälpande underhåll
God IT-vana och erfarenhet av digital dokumentation
Förmåga att arbeta strukturerat och följa säkerhetskrav
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av tyngre fordonsindustri
Erfarenhet från MEMU och laddutrustningar
Erfarenhet från industri-, gruv- eller processmiljö
C-körkort
Vana från hjullastare/motviktstruck
Erfarenhet av förebyggande underhåll samt underhållssystemDina personliga egenskaper
Som person är du trygg i din kompetens och trivs i en roll där du får kombinera planering, tekniskt arbete och problemlösning. Du har erfarenhet av att arbeta i eller nära en produktionsmiljö och du vill vara en aktiv del av ett team där säkerhet, kvalitet och utveckling står i centrum med stor möjlighet att påverka.
Du kan vara både erfaren eller en yngre förmåga som vill växa i rollen - det viktiga är att du har rätt driv, intresse och ansvarskänsla.Om företaget
Forcit Explosives är en del av FORCIT Group, Nordens ledande aktör inom sprängteknik, försvarssystem och säkerhetskritiska konsulttjänster. FORCIT har över 600 anställda och verksamhet i flera nordiska länder, med huvudkontor i Finland och stark närvaro i Sverige och Norge.
Forcit Explosives är den främsta leverantören av sprängämnen på den nordiska marknaden. Vi erbjuder ett omfattande sortiment av produkter och tjänster inom gruv- och entreprenadsektorn, med fokus på sprängningsarbeten och andra tjänster genom hela projektets livscykel.
I Sverige ligger huvudkontoret i Karlskoga och företagets verksamheter finns utspritt över hela Sverige med tyngdpunkt mot Karlskoga, Stockholm, Göteborg och gruvverksamhet i Norrland.
Vi använder oss av bakgrundskontroller enligt branschens regler.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Elin Skau på 073-529 69 67 eller Linette Von Bargen på 073-504 22 64.
Urval hanteras löpande. Välkommen in med din ansökan senast 6 januari! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.com/ Arbetsplats
Tacting Kontakt
Elin Skau elin.skau@tacting.com +46 73-529 69 67 Jobbnummer
9650917