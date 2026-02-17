Underhåll och produktionstekniker
2026-02-17
Vill du arbeta brett med tekniskt underhåll, förbättringsarbete och bidra till att vår produktion flyter smidigt? Cleano söker nu en engagerad underhåll och produktionstekniker som vill ta ansvar för företagets tekniska underhåll och utveckla vår maskinpark tillsammans med produktionen.
Om rollen:
Som underhåll och produktionstekniker ansvarar du för att säkerställa driftsäkerheten. Du arbetar förebyggande och med akuta insatser samt driver förbättringsarbetet för att skapa långsiktigt hållbara lösningar. Du kommer samarbeta nära produktion, produktionsledning och externa entreprenörer när vi behöver stöd utifrån.
En viktig del av rollen är att utbilda och stötta våra operatörer i enklare felsökningar och dagligt underhåll, så att de själva kan hantera enklare problem och bidra till en smidigare drift.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utföra tekniskt föbättringsarbete av maskinlinjer
• Arbeta proaktivt genom att delta i förbättringsarbeten
• Skapa kravställningar vid nyanskaffning av maskiner
• Fokus på projektarbete och stötta produktionen vid uppstart av maskin
• Ansvara för tillgänglighete i maskinlinjers tekniska flöden
• Skapa metodstandarder för produktion och underhåll
• Produktionsteknik
• Samverka med entreprenörer vid externa insatser
• Utbilda operatörer i rätt metodstandard
Vem är du?
Vi söker dig som har teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom industri. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs i en roll där du får arbeta praktiskt och samtidigt bidra till utveckling och en bättre arbetsmiljö.
Du gillar att ta initiativ, samarbeta och se till att saker blir gjorda. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang för att bidra till en väl fungerande produktion. Resor kan komma att förekomma.
Vi erbjuder:
En roll i ett engagerat team där du får en viktig position i vår produktionskedja. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en miljö där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus.
Cleano ligger i Älgarås, där vi tillverkar några av Sveriges mest kända hygien och rengöringsprodukter. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en miljö där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus. Vi erbjuder en familjär arbetsmiljö i ett litet team, men med styrkan och tryggheten att ingå i Martin & Servera koncernen.
Läs mer om våra ägare:
Cleano Production Om Martin & Servera-gruppen
Praktisk info:
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Dagtid måndag till fredag. Skiftgång kan förekomma
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Plats: Västra Långgatan 8, Älgarås
Urvalsprocessen:
Vi använder personlighetstest i alla våra rekryteringar för att säkerställa en rättvis och fördomsfri process. Martin & Servera koncernen värdesätter mångfald och ser olikheter som en styrka. Vi välkomnar därför sökande i alla åldrar och bakgrunder.
Rekryterande chef:
Jerry Moberg, 076-144 06 10, jerry.moberg@cleano.se
Sista ansökningsdag:
2026-03-15
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Martin & Servera AB (org.nr 556233-2451)
(org.nr 556233-2451), http://www.martinservera.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
