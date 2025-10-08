Underentreprenör
2025-10-08
Underentreprenör inom renovering sökes till MoranoExperten AB
Underentreprenör inom renovering sökes till MoranoExperten AB

Vi på MoranoExperten AB söker en självständig och pålitlig underentreprenör som vill bli en del av vårt växande team. Vi arbetar med olika typer av bygg- och renoveringsprojekt i Stockholmsområdet och söker nu dig som har erfarenhet av både större och mindre uppdrag.

Om företaget
MoranoExperten AB är ett etablerat företag inom bygg- och renoveringsbranschen. Vi fokuserar på kvalitet, service och nöjda kunder. Våra projekt omfattar allt från helhetsrenoveringar till mindre servicearbeten, med särskild inriktning på badrum, kök och VVS.
Om uppdraget
Som underentreprenör hos oss kommer du att ansvara för olika delar av våra renoveringsprojekt. Arbetet omfattar bland annat:
Renovering och ombyggnation av bostäder
Badrumsrenoveringar och VVS-arbeten
Byte och montering av fönster och dörrar
Övriga förekommande bygg- och hantverksuppgifter
Du kommer att arbeta självständigt men i nära samarbete med vårt team och projektledare. God kommunikation och samarbetsförmåga är därför viktigt.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet inom bygg och renovering
Har goda kunskaper inom badrum, VVS, fönster- och dörrbyten
Är noggrann, självgående och ansvarsfull
Har tillgång till egen bil och egna verktyg (är ett krav).
Har F-skattsedel om du driver eget företag.
Erfarenhet av plattsättning, målning eller snickeri är meriterande.
Vi erbjuder:
Långsiktigt samarbete med kontinuerliga uppdrag
Flexibla arbetstider
En trygg och professionell samarbetspartner
Möjlighet att växa tillsammans med oss
Intresserad?
Skicka diit CV eller en kort presentation av ditt företag om du är företagare, erfarenhet och referenser till oss på info@moranoexperten.se
Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
