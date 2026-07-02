Uddeholms AB söker operatör till vårt stålverk
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2026-07-02
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Uddeholms AB är en av världens ledande tillverkare av verktygsstål, med kunder över hela världen. Vi är stolta över vår teknik- och innovationsavdelning, som är världsledande inom digitalisering, AI och energieffektivisering. Vår forsknings- och utvecklingsavdelning, belägen i Hagfors, är den största i världen inom verktygsstål.
Nu söker vi en operatör till vårt stålverk, hjärtat av Uddeholms verksamhet. Här smälter vi cirka 600 ton stål varje dygn och du kommer vara en viktig del i starten av våra tillverkningsprocesser.
I dag består stålverket av cirka 45 medarbetare och du kommer att ingå i ett skiftlag där samarbete är avgörande. Tjänsten innebär i dagsläget att du kommer arbeta 3-skift.
Arbetsuppgifter
I rollen som operatör/stiggjutare arbetar du tillsammans med ditt skiftlag med att förbereda inför avgjutning. Det innebär bland annat att
Förbereda stigplan med tegel och fylla med sand
Förbereda kokiller inför gjutning
Eventuellt truck och traverskörning
I rollen som stiggjutare kommer du att bidra till att säkerställa ett stabilt och effektivt produktionsflöde. Att börja som stiggjutare är en bra ingång för dig som vill vidareutvecklas inom stålverket, exempelvis mot rollen som smältare. Det finns flera olika befattningar och goda möjligheter till intern vidareutbildning.
Din profil
Vi söker dig som har ambitionen att utvecklas inom verksamheten och är intresserad av att vidareutbilda dig mot att bli Smältare på stålverket. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med flytande stål.
Det är även meriterande om du har truck- och traverskort, datorvana samt utbildning i Heta arbeten men detta är inte ett krav.
Som person har du en flexibel inställning och är öppen för förändringar, trivs med att lösa problem och bidrar till en positiv arbetsmiljö genom gott samarbete och tillit. Vi ser även att du har en vilja att bidra till vårt förbättringsarbete och vill vara med och utveckla våra processer. För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du arbetar utifrån våra värdeord, respekt, tillit, kundfokus och värdeskapande. På Uddeholm är säkerhet alltid nummer 1, och därför är det viktigt att du har ett starkt säkerhetstänk i allt du gör.
Information och ansökan
Vid frågor angående tjänsten ber vi dig att kontakta Lars Mårtensson på Lars.martensson@uddeholm.com
eller Christoffer Skogfeldt på Christoffer.skogfeldt@uddeholm.com
. OBS vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Sista ansökningsdag är 31 augusti men urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddeholms AB
(org.nr 556046-2755)
Uvedsvägen 15 (visa karta
)
683 85 HAGFORS Jobbnummer
9990236