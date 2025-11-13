Uber X / Bolt Heltid. 50% Provision.

R3 Transport AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-11-13


Heltid / Deltid
Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Vi söker just nu Chaufför för Uber och Bolt. Krav är att man ska ha taxilegitimation.
Om du har egen parkering så är det stort plus.
Våran billar är godkända för Arlanda upphämtning under limousine avtal med Apcoa Arlanda och Swedavia.

Enkelt taxameter.
Vi betalar 50% provision, vi också har fora.
Enkelt och smidigt.

Börja när du vill sluta när du vill.
Ansöka här idag. Välkommen till framtiden.

Krav : B körkort och taxi Legitimation.

Uber Konto / Bolt konto. Vi hjälper fixa.
Kontakta 0723155900 eller 0733440208 Sms.
Arbetsplats, Hela Stockholm.
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
mobile

Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
R3 Transport AB (org.nr 559167-9591)
Elinsborgsbacken 25 (visa karta)
163 64  SPÅNGA

Jobbnummer
9603454

