Uber X / Bolt Heltid. 50% Provision.
R3 Transport AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos R3 Transport AB i Stockholm
Heltid / Deltid
Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Vi söker just nu Chaufför för Uber och Bolt. Krav är att man ska ha taxilegitimation.
Om du har egen parkering så är det stort plus.
Våran billar är godkända för Arlanda upphämtning under limousine avtal med Apcoa Arlanda och Swedavia.
Enkelt taxameter.
Vi betalar 50% provision, vi också har fora.
Enkelt och smidigt.
Börja när du vill sluta när du vill.
Ansöka här idag. Välkommen till framtiden.
Krav : B körkort och taxi Legitimation.
Uber Konto / Bolt konto. Vi hjälper fixa.
Kontakta idag
0733440208 eller Sms.
Arbetsplats, Hela Stockholm.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
mobile Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "mobile". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R3 Transport AB
(org.nr 559167-9591)
Elinsborgsbacken 25 (visa karta
)
163 64 SPÅNGA Jobbnummer
9556822