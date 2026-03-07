Uber & Bolt Förare, dag, Kväll helg Pass

Get T / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-03-07


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Get T i Stockholm

Hej,
Söker en taxiförare för att köra Uber och Bolt!
Bilen är Toyota Camry eller Kia Niro, garaget ligger i Akalla. Rätt person kan behålla bilen.
Lönen betalas veckovis varje tisdag. Provisions lön.
Vänligen Kontakta mig per sms på telefon nummer: 073 939 44 47

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Telefon, SMS

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Get T

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Bahram Tafreshi
gettaxinu@gmail.com
0739394447

Jobbnummer
9783310

Prenumerera på jobb från Get T

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Get T: