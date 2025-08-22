Tysktalande Customer Service till Göteborg!
2025-08-22
Är du en kommunikativ stjärna med öga för detaljer och flytande kunskaper i tyska, både i tal och skrift? Vill du bli en del av ett dynamiskt och växande företag? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu fler kundtjänstmedarbetare som brinner för att leverera förstklassig service och vill vara med och bidra till vår kunds fortsatta framgång. Vår kund är ett väletablerat svenskt e-handelsbolag som erbjuder produkter av högsta kvalitet.

Om tjänsten
Att besvara inkommande samtal, mejl och chatt
Reklamations- och returhantering
Skapa och upprätthålla starka kundrelationer genom att lyssna, förstå och erbjuda skräddarsydda lösningar.
Övrig administration
Arbetstider: Måndag-fredag, kl. 08.00-17.00
Om dig
Vi ser gärna att du har erfarenhet av kundservice och kommunikation. Eftersom du dagligen har kontakt med kunder är din känsla för service och din vilja att ge det lilla extra mycket viktig. Du är kommunikativ, samarbetsvillig och har en positiv inställning.
Du har dessutom god datorvana och en förmåga att snabbt sätta dig in i nya system, vilket gör dig till en värdefull resurs i teamet. Kvalifikationer
God vana av att arbeta med telefon och dator
Flytande kunskaper i både tyska och svenska, i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete inom kundsupport
Fördelar med att jobba hos oss:
Fantastiska utvecklingsmöjligheter
Stora möjligheter att påverka och ta egna initiativ
Gratis tillgång till gym
Friskvårdsbidrag
Tillträde och omfattning Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd av Hero för uppdraget, initialt sex månader, med god chans till överrekrytering till kunden. Start för uppdraget är omgående.
För frågor om tjänsten och processen vänligen kontakta Sara Altun på Sara.altun@hero.se
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), http://www.hero.se Arbetsplats
Hero Kontakt
Sara Altun sara.altun@hero.se 076 – 506 55 93 Jobbnummer
9471620