Tvätteriarbetare/Tvättbiträdare

Kemiska Tvätten I Eskilstuna AB / Maskinoperatörsjobb / Eskilstuna
2025-09-09


Eskilstuna - Personal till produktion inom tvätteri
Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB är ett välrenommerat, miljömedvetet tvätteriföretag med stark lokal förankring och modern infrastruktur. Som erbjuder företaget en komplett textilservice till en rad branscher - från vård och hotell till restaurang .
Vi söker medarbetare till vår produktion.

Dina arbetsuppgifter
Mangling
Sortering
Packning

Kvalifikationer
Du kan förstå och följa instruktioner
Du är stresstålig och noggrann
Tidigare erfarenhet inom tvätteri är inget krav - vi lär upp dig på plats

Övrig information
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna dig till vårt team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: rany.chabo@kemiskatvatten.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB (org.nr 556553-3444)
montörgatan 20 (visa karta)
632 29  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Kemiska Tvätten I Eskilstuna AB

Jobbnummer
9498638

