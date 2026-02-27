Turistvärd sökes för säsong 2026
Fagersta kommun / Rese- och trafikjobb / Fagersta Visa alla rese- och trafikjobb i Fagersta
2026-02-27
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fagersta kommun i Fagersta
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
I vår verksamhet står värdskap och service i centrum - vi söker dig som har förmågan att förstå vad våra besökare förväntar sig och att du kan överträffa deras förväntningar.
Näringslivsavdelningen söker personal som ska arbeta som turistvärd på avdelningen. Arbetet är omväxlande där man möter besökare i alla åldrar och har daglig kontakt med guider, skeppare och personal på Näringslivsavdelningen. Du kommer att vara en viktig person i organisationen eftersom du är kommunens ansikte utåt och koordinerar arbetet med besöksnäringen.
Ditt uppdrag
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår turistinformation per e-post, telefon och över disk samt souvenirförsäljning för besökare. Även hantering av bokningar för enskilda besökare samt gruppbokningar till våra besöksmål, sammanställning av statistik från guidade visningar samt dagliga kassarapporter och redovisningar. Som turistvärd har du den ärofyllda uppgiften att, på ett entusiastisk och inspirerande sätt, berätta om Fagerstas fascinerande historia och andra besöksmål och aktiviteter i närområdet. I arbetet ingår även övriga för verksamheten specifika uppgifter. Arbetstiden är schemalagd.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig som är positiv, utåtriktad och flexibel. Du är intresserad av historia och är bekväm med att träffa och prata med nya människor. Du har goda språkkunskaper i svenska. Eftersom vi även har utländska besökare ser vi helst att du har goda språkkunskaper i engelska, övriga språk är meriterande. Vi lägger stor vikt i att förmedla ett bra värdskap och bemötande till våra besökare, vi ser därför att du har erfarenhet av serviceyrket. Har du dessutom arbetat som guide eller liknande tidigare är det meriterande. Du är flexibel, kan arbeta självständigt och är ansvarstagande. Du ser vad som behöver göras, tar egna initiativ och klarar av stressiga situationer. Ibland behöver du kunna lösa problem och ta snabba beslut. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har körkort och tillgång till bil.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/37". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta kommun
(org.nr 212000-2106) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Näringsliv Kontakt
Tobias Back 0223-44083 Jobbnummer
9769250