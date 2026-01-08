Turistguide Paddan Sightseeing
2026-01-08
Vi vågar nästan lova att detta är Göteborgs roligaste sommarjobb!
Paddan Sightseeing har sedan 1939 bedrivit sightseeingverksamhet ombord våra så kallade "Paddanbåtar" som trafikerar Göteborgs vackra kanaler och hamn. Paddan är ett av ca 30 varumärken inom koncernen Strömma Turism & Sjöfart AB, ett av Skandinaviens största upplevelseföretag som har en stark koppling långt tillbaka i svensk turismhistoria.
Inför säsongen 2026 söker vi fler genuina och engagerade guider som kan göra hela upplevelsen hos oss på Paddan Sightseeing till ett minne för livet. Som guide är du en ambassadör för Paddan och staden Göteborg, då du visar upp och entusiastiskt berättar om staden för våra gäster. Tillsammans med dina arbetskamrater levererar du service och bemötande i världsklass. Detta kräver en person med mycket goda språkkunskaper, karisma och förmåga att på ett inlevelserikt sätt förmedla berättelser till stora och små grupper av besökare. Är det du?
VI ERBJUDER:
Säsongsarbete (hel/-deltid) med start under våren eller sommaren, med chans till förlängning eller extrajobb september-december.
Ett dynamiskt och utmanande jobb med stora utvecklingsmöjligheter.
Göteborgs vackraste arbetsmiljö och möten med gäster från hela världen.
Eget ansvar och delaktighet i ett team av de härligaste kollegorna du kan tänka dig.
Intern guideutbildning inkl. faktamaterial och en mentor som coachar dig inför din premiär som guide.
DU ÄR:
En öppen och utåtriktad person som har förmågan att nå fram till människor i olika åldrar och med olika bakgrunder och intressen.
Fokuserad och ambitiös - även under stressiga omständigheter klarar du av att ge gästerna ett professionellt bemötande.
En prestigelös lagspelare som bidrar till en positiv stämning i din omgivning.
DU HAR:
Mycket väl utvecklad kommunikationsförmåga och talar flytande svenska och engelska.
Erfarenhet av serviceinriktat arbete, gärna med personlig kundkontakt.
Rätt profil. Din personlighet är ditt främsta arbetsverktyg och kommer att vara avgörande för anställning.
OCH VI TROR ATT DU OCKSÅ HAR:
Kommande eller nyss påbörjade högskole-/universitetsstudier.
Arbetat/studerat utomlands.
Kassa-vana och erfarenhet av försäljningsinriktat arbete.
Erfarenhet av sjön och båtliv.
Möjlighet att arbeta heltid eller extra under våren och hösten.
Övriga språkkunskaper.
Välkommen med din ansökan senast den 27/2 2026.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömma Turism & Sjöfart AB
(org.nr 556051-5818), https://www.stromma.com/sv-se/goteborg/
Pusterviksgatan 13
)
413 01 GÖTEBORG
Operativ chef
Leila Geljana leila.geljana@stromma.se 0703403147
9673018