Tullverket söker tullinspektör
2025-10-22
Kontrollavdelningen har ett brett uppdrag som ska säkerställa att endast godkända varor passerar Sveriges gräns. Uppdraget går ut på att genomföra tullkontroller på in- och utförsel där Tullverket letar efter varor som strider mot restriktioner samt även för att säkerställa att rätt tullavgifter och skatter tas ut.
Kontrollavdelningens grupper arbetar med Tullverkets hela uppdrag och har en gemensam utbildningsgrund, men är specialiserade utifrån verksamhetens behov. Kontrollavdelningens uppdrag är att stoppa eller allvarligt störa den organiserade brottsligheten och säkra konkurrensneutralitet. Som tulltjänsteman fattar du dagligen olika former av myndighetsbeslut.
Tullverket söker tullinspektörer till kontrollgrupp till Malmö 10.Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
Du kommer i huvudsak att arbeta med godskontroller i post och kurirflödet samt varuundersökningar som faller in under kontrollgruppens ansvarsområde. Gruppen arbetar dagtid.
Du måste ha förmågan att klara av situationer som är såväl psykiskt som fysiskt krävande. Du kan även komma i kontakt med olika kemikalier och andra varor. Arbetet sker i grupp vilket förutsätter att du har god social kompetens och mycket god samarbetsförmåga.
Som tulltjänsteman på kontrollavdelningen arbetar du uniformerad och möter dagligen allmänheten och kunder. Vi lägger stor vikt vid att du kan behandla människor med respekt och förståelse, att du har ett gott omdöme samt är en god representant för Tullverket såväl internt som externt. Som tulltjänsteman ska du kunna arbeta i enlighet med den statliga värdegrunden och Tullverkets värdeord.
Vi söker dig som har:
• Genomförd och godkänd grundläggande utbildning från Tullverkets kontrollverksamhet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är drivande, målinriktad, har gott omdöme och är initiativrik för att kunna bidra och utveckla verksamheten mot uppsatta mål. Du ska ha förmågan att kunna hålla flera olika uppdrag på gång samtidigt då belastningen är stundtals är hög Du har mycket god samarbetsförmåga för att på alla nivåer kunna samverka såväl internt som externt. Vidare är du flexibel och utvecklingsbenägen för att kunna anpassa dig själv efter verksamheten och nya krav. Som person är du strukturerad och har förmågan att prioritera ditt arbete. Du bidrar till delaktighet, engagemang och har stor social kompetens, är öppen, utåtriktad och serviceinriktad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV-2025-24359.
Placeringsort: Malmö.
Anställningen är en tillsvidareanställning. och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Magnus Törngren, 040-661 34 65. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Sandra Sånesson, 040-661 29 96 samt för Saco-S, Charlotta Lindgren, 040-661 31 07.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 4 november. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
