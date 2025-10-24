Tullverket söker spanare
2025-10-24
Vill du ha ett ansvarsfullt och intressant arbete där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet inom Tullverkets Tullkriminalenhet något för dig!
Tullverket har som uppdrag att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.
Tullverket består av fyra operativa avdelningar; kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen, underrättelseavdelningen och tullkriminalavdelningen. Tullkriminalavdelningen ansvarar för Tullverkets brottsutredande verksamhet och tekniks inhämtning. Verksamheten arbetar inom ramen för förundersökning av brott eller åtgärder som ska leda till förundersökning av brott i syfte att lagföra huvudmän bakom brottslighet, minska lönsamheten av brottslighet samt påtagligt störa kriminella aktiviteter.
Tullkriminalavdelningen består av ett nationellt IT- och teknikcentrum med ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och IT-forensik, Tullverkets laboratorium samt fyra tullkriminalenheter som ansvarar för var sitt geografiskt område, Syd, Väst, Öst och Nord. Enheterna är uppdelade i verksamhetsområden: spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott.Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Inom Tullverkets brottsbekämpning har spanare i uppgift att utföra målinriktat spaningsarbete inom Tullverkets tullkriminalverksamhet, i första hand i ärenden riktat mot storskalig smuggling och organiserad brottslighet. I arbetet ingår även verkställande av tvångsmedel och visst brottsutredningsarbete. Alla befattningar inom spaningsverksamheten innebär skiftarbete och medför inrikesresor och ibland även utrikesresor. Personal placerad inom spaningsverksamheten är utrustad med tjänstevapen för vilket utbildning krävs.
Vi söker dig som har:
• Väl dokumenterad och nutida erfarenhet av målinriktad spaning inom brottsbekämpande myndighet, förvärvad de senaste 4 åren
• Genomförd och godkänd grundläggande utbildning inom Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
• Genomförd och godkänd vapenutbildning, Glock 19
• Väl dokumenterad och nutida erfarenhet av att arbeta med smugglingsärenden/smugglingslagen
• Fullgjord utbildning i TNF
• Fullgjord utbildning i NPS
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som engelska
• Datorvana och självständigt kunna använda grundläggande datorprogram i Officepaketet för att t ex kunna rapportera, dokumentera och presentera
• Svenskt medborgarskap
• Svenskt körkort, klass B för personbilDina personliga egenskaper
Som person är du stabil och trygg med en hög integritet och ett högt säkerhetstänkande. Din samarbetsförmåga är god och du bör ha en förmåga att läsa av och hantera olika uppkomna situationer. Som spanare kommer du att arbeta i en mindre grupp därför är det viktigt att du är genuint intresserad av att arbeta i grupp och att utvecklas tillsammans med övriga medarbetare i gruppen. Du ska även ha förmåga att kunna arbeta självständigt. Du klarar av att arbeta under stressade former där du skall kunna fatta snabba beslut med gott omdöme. I funktionen som spanare krävs dessutom flexibilitet och initiativförmåga samt ett intresse för tekniska hjälpmedel. Det är viktigt att du är en erfaren bilförare och har god lokalkännedom. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Verksamheten är mångskiftande vilket ställer höga krav på att du både är flexibel och beredd på att utföra såväl rutinarbetare som mer kvalificerade arbetsuppgifter. Verksamheten är i ständig utveckling och förbättringsarbete är en del i vardagen.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV-2025-24500.
Placeringsort: Malmö.
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Snarast efter överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Sara Frenk, bitr enhetschef, tel. 040-661 33 61.
För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Sandra Sånesson, tel. 040-661 29 96, och för Saco-S, Charlotta Lindgren, tel. 040-661 31 07.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 6 november. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
