Tullverket söker säkerhetshandläggare SUA
2026-02-02
Tullverket arbetar aktivt med att skapa förutsättning för och utveckla säkerheten inom verksamheten. Förvaltningsavdelningen har en central roll i denna utveckling.
Tullverkets säkerhets- och beredskapsenhet leder, samordnar och kontrollerar Tullverkets verksamhetsskydd, säkerhetsskydd, signalskydd, beredskap och civilt försvar.
Säkerhets- och beredskapsenheten består idag av 18 medarbetare och leds av Tullverkets säkerhetschef.
Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata. Du kommer att bli del av ett kompetenstungt och engagerat team bestående av 18 personer, som utöver ett engagerat arbete också värdesätter en stark sammanhållning och trivsel.Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Som säkerhetshandläggare medverkar du i Tullverkets säkerhetsarbete och kommer att komma i kontakt med såväl strategiska som operativa frågor inom framförallt området exponering av säkerhetskänslig verksamhet.
Det innebär att du bl.a. kommer att upprätta, handlägga och följa upp säkerhetsskyddsavtal. Tjänsten innefattar även att genomföra utredningar och analyser, arbete med styrande och stödjande dokument samt verka för ökad kunskap och ett ökat säkerhetsmedvetande hos Tullverkets leverantörer och samverkansparter.
Även andra arbetsuppgifter inom säkerhets- och beredskapsenhetens ansvarsområde kan förekomma.
Rollen innefattar samarbete och samverkan både internt på Tullverket och med externa leverantörer och samarbetsparter.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom området säkerhet eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Tullverket bedömer relevant för rollen
• Flerårig erfarenhet av exponering av säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddad upphandling (SUA)
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Utbildning som säkerhets-/säkerhetsskyddshandläggare
• Utbildning inom området exponering av säkerhetskänslig verksamhet
• Utbildning inom området personalsäkerhet
• Signalskyddsutbildning
• Erfarenhet av framtagande av särskild säkerhetsskyddsbedömning
• Erfarenhet av att arbeta med hot och riskbedömningar
• Erfarenhet av att forma och skriva styrande och stödjande dokumentDina personliga egenskaper
För att trivas hos oss ska du tycka om att arbeta i en miljö som präglas av öppenhet, respekt och integritet där vi har tilltro till varandras vilja och förmåga att utvecklas och ta ansvar.
Som person är du....
• Ansvarsfull
• Flexibel
• Kommunikativ
• Problemlösande
• Initiativtagande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV-2026-02390.
Placeringsort: Stockholm.
Tjänsten kan innebära resor inom Sverige.
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet
och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, säkerhetschef Per Westberg, 08-405 02 25. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST Ulf G Persson 040-661 33 21 eller Elisabeth Eriksson 08-405 00 69 och för Saco-S Katarina Hernhut 08-456 52 65.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 1 mars. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
