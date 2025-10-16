Trygg och engagerad resurs med undersköterskeutbildning
Personalkooperativet i Ur och Skur Blåvingen Eko / Barnskötarjobb / Flen Visa alla barnskötarjobb i Flen
2025-10-16
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personalkooperativet i Ur och Skur Blåvingen Eko i Flen
Vi söker en lugn, ansvarstagande och omtänksam person som vill arbeta som resurs till ett barn med diabetes typ 1 på vår förskola. Ditt uppdrag är att ge barnet stöd i den dagliga verksamheten samt att vara ett tryggt vuxenstöd i situationer som kräver uppmärksamhet på barnets hälsa.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med förskolans personal, vårdnadshavare och sjukvårdspersonal för att säkerställa barnets välmående och trygghet under dagen.Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Stödja barnet i den dagliga verksamheten på förskolan.
Arbeta med allt som rör barn med diabetes typ 1 så som:
Hjälpa till att övervaka och hantera blodsockernivåer enligt överenskomna rutiner.
Hantera insulinpump eller annan diabetesutrustning vid behov (handledning ges).
Dokumentera och kommunicera med vårdnadshavare och kollegor.
Bidra till en trygg, inkluderande och positiv miljö för barnet och gruppen.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande arbete i en varm förskolemiljö där du får göra verklig skillnad i ett barns vardag. Du får stöd av både kollegor och vårdnadshavare, samt introduktion och utbildning kring barnets behov.
Då vi är en I Ur och Skur-förskola så spenderar vi väldigt mycket tid utomhus.
Tjänsten avser 75%.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: rektorblavinge@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Personalkooperativet i Ur och Skur Blåvingen Eko
Orrögatan 16 (visa karta
)
642 32 FLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Personalkooperativet i Ur & Skur Blåvingen Ek Fö Jobbnummer
9559797