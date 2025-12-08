Tryckeri- & lagerarbetare
Brandtown AB är ett snabbväxande företag med tydligt fokus på sport. Vi arbetar med Value Added Services där vi i Borås hanterar transfertryck, brodyr och sublimering av idrottsplagg och merchandise till klubbar och organisationer i hela Norden.
Nu söker vi två medarbetare till vårt produktionsteam med huvudinriktning på transfertryck och med arbetsuppgifter även inom lager/in- och utleveranser.
Om rollen
Som tryckeri- & lagerarbetare hos oss arbetar du operativt i produktionen med fokus på transfertryck samt viss efterbearbetning. Du är en viktig del av vårt leveransteam och är med och säkerställer att rätt produkt levereras i rätt tid med rätt kvalitet.
En del av tjänsten består också av lagerarbete, främst in- och utleveranser, uppackning, plock och viss orderhantering.
Som stöd i arbetet finns Brandtowns egenutvecklade och verksamhetsanpassade produktionsplaneringssystem, som används för att styra orderflöde, kapacitet och leveranser. Du får stöd och internutbildning löpande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Operativt arbete med transfertryck av idrottsplagg och merchandise
Förberedelse av plagg och material inför tryck
Efterbearbetning/efterbehandling av färdiga produkter
Lagerarbete: inleveranser, uppackning, märkning och placering av varor
Plock och förberedelse av order inför produktion och utleverans
Medverka till ordning och reda i produktion och lager
Bidra till ett jämnt flöde i produktionen tillsammans med övriga i teamet
Vi söker dig som
Har erfarenhet från produktion, lagerarbete eller liknande praktiskt arbete
Trivs med att arbeta med händerna i ett högt men kontrollerat tempo
Är noggrann, kvalitetsmedveten och har öga för detaljer
Är strukturerad, ansvarsfull och kan följa rutiner
Trivs med att arbeta i team och har god samarbetsförmåga
Har grundläggande datorvana (t.ex. för order- och lagersystem)
Meriterande:
Erfarenhet av transfertryck, textiltryck eller liknande
Erfarenhet av brodyr och/eller sublimering
Vi erbjuder
En operativ roll i ett bolag med stark tillväxt inom VAS för sport
Moderna och nyrenoverade lokaler centralt i Borås
Ett engagerat och kompetent produktionsteam
Närvarande ledning och korta beslutsvägar
Möjlighet att utvecklas inom textilförädling och produktion
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till: jobb@brandtown.se
Ange gärna "Tryckeri- & lagerarbetare" i ämnesraden.
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
