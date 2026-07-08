Tryck & transfermedarbetare i Svenljunga
NearYou Sverige AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Borås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Vi söker transfermedarbetare till vår kund i Svenljunga inför kommande behov under hösten.
Här får du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, precision och engagemang står i fokus. Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete, har ett öga för detaljer och vill vara en del av en verksamhet som levererar produkter av högsta kvalitet.
Tjänstebeskrivning
Som tryck- & transfermedarbetare är du en del av produktionsflödet från planering till leverans. Du arbetar nära kollegor för att säkerställa att varje produkt får rätt tryck och finish med fokus på kvalitet i varje moment.
Din vardag kommer att innehålla att:
• Applicera tryck och transfer enligt fastställda specifikationer
• Följa produktionsplan och leveransscheman
• Genomföra kvalitetskontroller och bidra till effektiva flöden
• Samarbeta med teamet för bästa resultat varje dag
• Eventuellt stödja med enklare lager- eller efterbearbetningsuppgifter vid behov
Arbetet kan förekomma i både dagtid och skift.Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och trivs med praktiskt arbete i ett högt tempo.
Du har ett öga för detaljer och förstår vikten av att varje moment utförs korrekt för att slutresultatet ska hålla högsta kvalitet.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har erfarenhet av, eller ett intresse för, tryck och transfer, gärna inom textilproduktion
• Arbetar strukturerat och ansvarsfullt
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Innehar B-körkort och har tillgång till bil
• Är noggrann och har ett starkt kvalitets fokus
• Trivs i en produktionsmiljö med tydliga rutiner och höga krav på precision
• Är flexibel och kan arbeta både dagtid och skift vid behov
• Har lätt för att samarbeta, samtidigt som du kan arbeta självständigt när det krävs
Det är meriterande om du har erfarenhet av lagerhantering, orderplock eller andra arbetsuppgifter inom produktion, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära dig.
Låter det som du?
Perfekt! Vi ser fram emot din ansökan. Skicka CV och personligt brev redan idag.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 8 (visa karta
)
503 38 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nearyou Borås Kontakt
Edin Selimovic edin.selimovic@nearyou.se +46 76 051 10 34 Jobbnummer
9996428