Truckförare med ledarerfarenhet
Randstad AB / Processoperatörsjobb / Helsingborg
2025-09-26
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Randstad en erfaren truckförare hos vår kund i Helsingborg. Hos denna kund producerar man koppartråd i olika utföranden, från råmaterial till färdiga produkter. Som truckförare kommer du främst arbeta med lastning och lossning med hjälp av större motviktstruckar från 9 ton och uppåt. Även arbetsuppgifter inom produktionen kan bli aktuella. Du kommer att ingå i ett arbetslag där samarbete är viktigt. Du bör således vara en lagspelare och ha ett flexibelt arbetssätt och ett öppet sinne till att ta dig an olika typer av arbetsuppgifter. Utöver detta kommer det att förekomma en del administrativa arbetsuppgifter samt ett mer ledande ansvar över de som ingår i ditt arbetslag. Här kommer din förmåga att både vara ödmjuk men även att kunna leda din grupp att ställas på sin spets. Låter det spännande?
Vi söker dig som:
Har en slutförd 3-årig gymnasieutbildning, gärna med teknisk och/eller praktisk inriktning. Utöver detta ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete i industrimiljö och det underlättar om du har ett tekniskt intresse och en förståelse för den industriella miljön.
Som person är du självgående och du kan jobba ensam så väl som i grupp. Du är tålmodig och pålitlig. Vidare klarar du av att hålla fokus på dina arbetsuppgifter och vara uppmärksam och du trivs att jobba i en industrimiljö.
Ansvarsområden
Truckförare i en ledande funktionKvalifikationer
Truckkort och minst 3 års erfarenhet av motvikt, helst 9 ton och uppåt
svenska i tal och skrift
Kunna jobba 3-skift
Haft ledande positioner tidigare och vara bekväm i det
Om företaget
Randstad
