Truckförare med klämaggregat
2025-11-10
Vi söker just nu klämtruckförare på heltid till vår kund i Rosersberg. Har du tidigare arbetat inom lager och logistik som truckförare, och trivs i ett högt arbetstempo där noggrannhet och effektivitet är avgörande? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Vad innebär rollen
• Truckkörning med klämaggregat och skjutstativtruck.
• Lagerarbete Kvalifikationer
• Truckkort A1-A4 samt B1-B4.
• Erfarenhet av truckkörning med klämaggregat och skjutstativtruck.
• Du talar samt skriver svenska och engelska obehindrat.
Anställningen
En utmanande och utvecklande tjänst hos ett växande företag. En arbetsplats som präglas av engagemang och god teamkänsla. Tjänsten är ett heltidsuppdrag som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen.Om företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen - där din utveckling står i centrum Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet. Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk. Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt - då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Ersättning
