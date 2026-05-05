Truckförare | Heltid | Töreboda
2026-05-05
Är du en erfaren och engagerad truckförare som trivs i en praktisk roll i produktionsnära miljö? Vi på Manpower söker nu en truckförare till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Töreboda. Här får du möjlighet att arbeta i ett team där samarbete, säkerhet och ansvarstagande står i fokus. Välkommen med din ansökan!
Ort: Töreboda
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 6 månader, med chans till förlängning
Arbetstid: Dagtid
Om jobbet
Som truckförare hos oss på Manpower, ute hos vår kund, arbetar du med materialhantering och interna transporter i produktionen. Rollen är viktig för att säkerställa ett effektivt flöde och kräver att du arbetar strukturerat, säkert och med hög närvaro. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och ställer krav på både ansvarstagande och flexibilitet.
Den vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av truckkörning och som är nyfiken, engagerad och trivs med att arbeta i team. Du är punktlig, tar ansvar för ditt arbete och har en positiv inställning. God datorvana krävs då registrering och hantering i system kan förekomma.
Krav:
Truckbehörigheter A2, B1, D1
Erfarenhet av truckkörning
Travers
Körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Truckbehörighet B6
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström, via mejl: sara.nordstrom@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
541 30 SKÖVDE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se
9892998