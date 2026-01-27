Truckförare | Extrajobb | Vara
Manpower AB / Lagerjobb / Skövde Visa alla lagerjobb i Skövde
2026-01-27
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som truckförare i Vara och söker ett flexibelt extrajobb inom lager och logistik? Vi på Manpower söker nu en engagerad och driven truckförare till ett välkänt företag inom fordonsindustrin. Som truckförare i Vara får du möjlighet att arbeta med plock, pack och truckkörning - allt i ett team där samarbete, kvalitet och säkerhet står i fokus. Sök extrajobbet som truckförare redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos kunden i Vara.
Ort: Vara
Start: Omgående
Anställningsform: Extra, vid behov. Du ska vara tillgänglig för minst 2 pass i veckan!
Arbetstider: Vardagar under dagtid.
Om jobbet som truckförare
Som truckförare hos vår kund spelar du en viktig roll i att säkerställa att rätt material når rätt avdelning i rätt tid. Arbetet innebär en kombination av truckkörning, plock, pack, materialförsörjning och registrering av godshantering i system. Du blir en del av ett team som arbetar tillsammans för att upprätthålla ett effektivt lagerflöde.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Plocka och packa artiklar
Köra truck och leverera material till olika avdelningar
Registrera leveranser och hantera ordrar i system
Sortera och lagra varor på rätt plats i lagret
Bidra till ordning, kvalitet och säkerhet i lagermiljön
Vem söker vi?
Vi söker dig som är positiv, drivande och tycker om att arbeta i ett team där man hjälps åt. För att trivas i rollen gillar du varierande arbetsdagar och tar egna initiativ när det behövs. Du arbetar effektivt samtidigt som du är noggrann och mån om kvalitet. Rollen kräver ett starkt säkerhetstänk, ansvarskänsla och en vilja att bidra till god struktur och förbättringsarbete i lagret.
Krav för tjänsten
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (ex. studier, deltidsjobb, egen företagare m.m.)
Truckkort A2, B1, B3 och D1
Fullständig gymnasieexamen
Körkort och tillgång till bil
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare
Erfarenhet av truckkörning
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen är ett obligatoriskt steg en digital chattintervju. Direkt efter du fullföljt din ansökan så kommer du få ett mail och sms med länk till Hubert där du kommer utföra chattintervjun.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Trädgårdsgatan 15B (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
9708166