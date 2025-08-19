Truckförare Arlandastad
2025-08-19
Vi söker ett antal Truckförare till en av våra kunder i Arlandastad.
Vi söker dig som har truckkort A1-4 och B1-4 och något/några års erfarenhet av plock och pack för tillsättning hos en av våra kunder i Arlandastads industriområde. Kunden arbetar med varor inom detaljhandeln och du kommer tillsammans med kollegor att plocka och packa ordrar.
Du kommer att ingå i ett team med kollegor så det är viktigt att du kan arbeta i grupp men också att du är driven och självgående.
Vissa produkter hos kunden är temperaturkänsliga och att du är noggrann och kan planera ditt arbete är därför ett absolut krav. Hos den här kunden läggs stor vikt vid kvalitén och det är viktigare att allt blir rätt än att det går fort.
Lagret är modernt och inrymt i fräscha lokaler där stort arbete utförs för att hålla hög renlighet.
Vi söker nu personal till både dag- och kvällspass hos kunden.
Viktiga egenskaper:
Punktlig, har respekt för arbetstider!
Noggrann
Engagerad i sina arbetsuppgifter, villig att lära sig
Publicringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
Flytande svenska och gärna engelska i tal och skrift.
Truckkort för kategori A1-4 och B1-4 (B5-6 är meriterande)
Erfarenhet av truckkörning.
OBS! Kraven ovan är just krav så om du inte uppfyller alla dessa så är du inte aktuell för den här tjänsten!
För att vara aktuell för den här tjänsten ska du vara presentabel, visa att du har engagemang och intresse för dina arbetsuppgifter. Du representerar inte bara dig själv utan också oss på 21Activa och även kunden i och med att du plockar och packar deras varor.
Om du känner att du uppfyller kraven ovan så är du varmt välkommen med din ansökan. Tjänsterna ska tillsättas omgående.
I din ansökan så vill vi ha en kopia på ditt truckkort, arbetstillstånd/pass samt ett CV där det tydligt framgår var din erfarenhet inom truckkörning och orderplock kommer ifrån. Vi vill också ha en referens från den arbetsplatsen, namn och telefonnummer.
Då arbetspassen antingen startar tidigt (06.00) eller slutar sent (24.00) så behöver du säkerställa att du kan ta dig till/från Arlandastad vid dessa tider innan du söker tjänsten!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
E-post: arbeta@21activa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Truckförare Arlandastad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559313-8133) Kontakt
Therese Rappel therese@21activa.se 0700900838 Jobbnummer
9466234