Truckförare
Randstad AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-05-06
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker efter en driven person för att ansluta sig till vårt team som truckförare! Känner du att detta passar in på dig? Tveka inte att söka.
I denna roll kommer du att arbeta med utleveranser i utomhusmiljö hos vår kund i Borås. Några av arbetsuppgifterna i rollen är packning av olika objekt, truckkörning både inomhus men mestadels utomhus samt lastning och lossning av både containrar och diverse fordon. Vidare förekommer även lastning och lossning av stora trälådor och tyngre balkar på 6 meter. Vi ser därmed att du har erfarenhet av truckkörning och motviktstruck och skjutstativ är meriterande!
Vi söker dig som är en pålitlig lagspelare och trivs med ett fysiskt arbete. Vi lägger även en stor vikt på personlig lämplighet där vi ser att du har en vilja att lära dig och inte är rädd för utmaningar. Eftersom vårt arbete utförs både inomhus och utomhus, och ibland under ogynnsamma väderförhållanden, behöver du vara redo att anpassa dig och klä dig lämpligt för att möta dessa utmaningar. Svenska i tal som skrift är ett krav för tjänsten. Erfarenhet från truckkörning behörighet A & B är ett krav för tjänsten.
Som person ser vi att du har hög arbetsmoral, är noggrann och tar egna initiativ. Vi ser gärna att du har en god lagervana och kan jobba självständigt efter ett tag. Tjänsten är på heltid och arbetstiden är skift, varannan vecka dag och kväll. Tjänsten är planerad att starta relativt omgående och är fortlöpande. För rätt person finns det goda möjligheter att få anställningen övertagen av kund.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Välkommen med din ansökan omgående. Vi jobbar med löpande urval som innebär att uppdraget kan bli tillsatt innan ansökningstiden löpt ut.
OBS! Vi tar ej emot ansökningar via mejl, ansök smidigt direkt på vår hemsida!
Vi frågor eller funderingar, kontakta konsultchef Emma Eriksson på emma.eriksson@randstad.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansvarsområden
Packning av objekt.
Truckkörning både utomhus och inomhus.
Lastning och lossning av containrar.
Lastning och lossning av fordon, inklusive bil & släp.
Hantering av stora trälådor och tyngre balkar.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av truckkörning är ett krav
Truckkort A & B är ett krav
Flytande svenska i tal och skrift
Körkort B
Grundläggande datakunskaper (Office)Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/a26e3d25-6c8c-4343-81c6-59843020578c
Företagsgatan 68 (visa karta
)
504 64 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9895703