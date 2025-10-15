Truckförare
Är du en driven och ansvarstagande person med lagererfarenhet som är intresserad av att jobba under högsäsongen hos vår kund på Torsvik, då har vi jobbet för dig!
Vi söker dig för ett tidsbegränsat uppdrag under ett antal veckor med god chans till förlängning.
Vi på Randstad söker nu dig som har erfarenhet av lagerjobb och gärna erfarenhet av att köra motviktstruck (B1) och/eller klämtruck för ett uppdrag under högsäsongen hos vår kund på Torsvik. Du kommer att tillhöra ett mindre familjärt team så din samarbetsförmåga kommer att väga stort.
I rollen som lagerarbetare kommer du att arbeta på kundens e-handel avdelning där du efter orderlistor kommer att plocka ordrar som skickas iväg till både privat- och företagskunder.
Du trivs även med att ha ett fysiskt arbete då tunga lyft förekommer. Du är en person som trivs med att ha stabila rutiner i ditt arbete.
Arbetstider
Vi söker främst dig som kan arbeta under nattpass under det intensiva högtrycket de kommande veckorna.
Det finns även möjlighet för arbete på ett ständigt kvällspass som pågår måndag till torsdag.
Om detta låter intressant, tveka inte att skicka in en ansökan!
Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt.
Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag.
OBS! Vi tar ej emot ansökningar via mejl, ansök smidigt genom vår hemsida.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ansvarsområden
Packa, plocka gods samt lossning och lastning.
E-handel
Truckkörning - gärna erfarenhet av klämtruckKvalifikationer
Erfarenhet av att köra motviktstruck (B1)
Flytande svenska i både tal och skrift
Tidigare erfarenhet inom lager och logistikOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
