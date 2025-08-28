Truckförare!
NearYou Sverige AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2025-08-28
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Jönköping
, Mullsjö
, Nässjö
, Ulricehamn
, Tidaholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-28Om företaget
Har du tidigare erfarenhet av att köra motvikts truck samt är snabb och effektiv? Då vill vi gärna träffa dig!
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete på en arbetsplats med god stämning och härliga kollegor. Just nu söker vi dig som vill ta dig an ett längre uppdrag hos en av våra kunder som truckförare.
Tjänstebeskrivning
Som truckförare hos vår kund kommer du ha ett stort eget ansvar. Du kommer att lasta och lossa inkommande och avgående gods samt utföra hantering av lagersaldo. På arbetsplatsen förekommer det plock med digital plocklista så det är meriterande om du hanterat detta tidigare.Kvalifikationer
• Du har erfarenhet av lager och truckkörning sedan tidigare.
• Behärskar svenska i tal och skrift.
• Kan köra truck på ett säkert sätt.
• Har erfarenhet av höglager och hantering av en skjutstativtruck, motvikt mm?
Urval och intervjuer kommer ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt ansökningsformulär. Ansökningar via telefon eller e-post behandlas inte.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Jobbnummer
9481401