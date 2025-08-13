Trollbodaskolan söker lärare till F-3
2025-08-13
Arbetsplatsbeskrivning
Trollbodaskolan är en F-9 skola med ca 620 elever, belägen i natursköna Hässelby norra villastad i nordvästra Stockholm.
Skolan är byggd år 2000 och har ljusa lokaler som bygger på att varje arbetslag har sina egna lokaler med klassrum, arbetsrum och i förekommande fall fritidshem.
I de dagliga arbetsuppgifterna ingår att du planerar, genomför, utvärderar och säkerställer en högkvalitativ undervisning som skapar sammanhang för eleverna.
Du är legitimerad lärare åk F-3.
Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt, är flexibel, har ett tydligt ledarskap i klassrummet och visar stort engagemang samt höga förväntningar i ditt arbete. Du skall vidare vara en pedagogiskt sammanhållande kraft i klassrummet som via inkludering och individualisering når goda studieresultat. För dig är arbetet kring bedömning för lärande centralt, du strävar efter att alla elever ska nå längre än de trodde var möjligt och du är väl förtrogen med läroplanen samt övriga styrdokument.
Du är intresserad av skolutveckling och att följa forskning och utveckling. Du har riklig kunskap om och erfarenhet av framgångsrik formativ bedömning, både skriftligt och muntligt, samt är skickligt lösningsorienterad i att nyttja olika examinationsformer som ett led i en anpassad undervisning. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du förväntas ha ett nära samarbete med de andra lärarna, fritidshemmets personal inom årskursen och arbetslaget samt med skolans elevhälsoteam. Samplanering och bedömning tillsammans med ämneskollegorna tillhör det vardagliga arbetet.
Du tillhör ett arbetslag som samverkar kring enhetens klasser. Ni planerar och organiserar verksamheten tillsammans.
Du ser formativ bedömning som ett självklart verktyg, liksom att du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt i hela ditt arbetssätt. Det är meriterande om du har erfarenhet som lärare.
Som person motiveras du av nära samarbete och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har god förståelse för elevers olika förutsättningar att ta till sig kunskap och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
